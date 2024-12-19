溫州私人影院暗藏賣淫 「陪睇女」790元任摸舌吻玩手撕絲襪

內媒近日報道，浙江省溫州市多間私人影院提供色情服務，包括舌吻、觸摸「陪睇」服務人員私隱部位，更可以玩「手撕絲襪」等「激情小遊戲」。當地警方周二對部分私人影院進行深夜突擊調查，對三個場所行政立案，初步判定三間影院涉嫌賣淫行為。
網上招攬生意 設暗室避免查處
內媒《大皖新聞》記者「放蛇」調查發現，這些影院表面掛「私人影院」招牌，實則在網上招攬預約生意，並設「暗室」避免查處。當來到現場，可付費接受年輕貌美穿着暴露的「陪睇女」服務。
現場年輕女子穿着暴露
據報道，該私人影院提供690元、790元及1,380元人民幣三個價位的套餐服務，服務時長均為一小時，690元套餐包括可以騎乘式摟摟抱抱、親胸部，摸胸部，親嘴等，還可以根據要求更換制服、「手撕絲襪」等額外收費「激情小遊戲」。790元套餐額外包括舌吻、觸摸服務人員隱私部位等。
記者暗訪前往包廂期間，可見兩名年輕女子穿着暴露，工作人員更稱「女孩都玩得開的，若對套餐中服務有一項拒絕的，立即給你們換女孩，而且身材都很棒」。
後來，記者又在某平台找到另一家私人影院，價格從496元至795元不等，套餐名稱如「溫情陪伴」等暗示性描述。工作人員要求先加微信後再溝通，並發來「戀愛體驗」的服務內容。當記者抵達時，發現該影院與自住房無異，沒有任何招牌。進入後，接待男子介紹598元套餐包括摸胸和親吻。
三影院涉賣淫被立案
暗訪結束後，溫州市公安局接到報警，迅速趕到現場，但到達後僅剩一名接待男子，其餘人員已經逃逸。記者隨後又報警，警方再次抵達另一家影院，發現包廂內的女子也已不見，僅有兩女被控制。後來，在調查過程中，警方發現現場隱藏暗門，裏面有十多名衣著暴露的女子及數名男子，沙發上還有數條絲襪和制服。最終，警方對此事件展開深入調查，並對三家影院進行了突擊檢查，初步判定這些場所涉嫌賣淫行為。