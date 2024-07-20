溫州醫生遭病者家屬持刀狂捅慘死　網民驚爆「點錯相」(有片)

網傳影片中，醫務診間裡有多人在爭吵拉扯，隨後一名身穿白衣的醫生滿臉鮮血跑出，但一名深色上衣禿頭男緊抓其衣服不放，還持手中刀刃不停往醫生身上捅；另一段影片則顯示該名醫生躺在擔架床上氣息奄奄，多名醫務人員正為他搶救。

浙江溫州一間醫院19日發生病患家屬持刀闖診間，狂捅值班醫生後輕生墜樓，被砍醫生終因傷勢過重不治，網傳兇嫌疑因家人過世挾怨報復，還找錯對象斬錯人。

網傳影片中，醫務診間裡有多人在爭吵拉扯，隨後一名身穿白衣的醫生滿臉鮮血跑出，但一名深色上衣禿頭男緊抓其衣服不放，還持手中刀刃不停往醫生身上捅；另一段影片則顯示該名醫生躺在擔架床上氣息奄奄，多名醫務人員正為他搶救。

有網民爆料稱當事醫院的一名患者在家中因病輕生死亡，其家屬持兇器到醫院報復，目標其實是一名周姓醫生，但當時在醫務室的是代班的另一名醫生，當醫院保安人員趕到時，疑兇已自行輕生墜樓，據稱沒有死亡。