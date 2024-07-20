溫州醫生遭病者家屬持刀狂捅慘死　網民驚爆「點錯相」(有片)

浙江溫州一間醫院19日發生病患家屬持刀闖診間，狂捅值班醫生後輕生墜樓，被砍醫生終因傷勢過重不治，網傳兇嫌疑因家人過世挾怨報復，還找錯對象斬錯人。
網傳影片中，醫務診間裡有多人在爭吵拉扯，隨後一名身穿白衣的醫生滿臉鮮血跑出，但一名深色上衣禿頭男緊抓其衣服不放，還持手中刀刃不停往醫生身上捅；另一段影片則顯示該名醫生躺在擔架床上氣息奄奄，多名醫務人員正為他搶救。
有網民爆料稱當事醫院的一名患者在家中因病輕生死亡，其家屬持兇器到醫院報復，目標其實是一名周姓醫生，但當時在醫務室的是代班的另一名醫生，當醫院保安人員趕到時，疑兇已自行輕生墜樓，據稱沒有死亡。
綜合內地媒體報道，20日凌晨1時許，溫州醫科大學附屬第一醫院微信公眾號發佈消息，稱19日中午13時許，該院心血管內科李晟醫生在門診診療中，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷。事發後，醫院第一時間組織多方專家聯合救治，李晟醫生終因傷勢過重經搶救無效，於19日21時許不幸去世。
此前，浙江溫州警方通報，19日中午1時許，一名男子在溫州醫科大學附屬第一醫院傷害一名醫生後跳樓。警方第一時間趕赴現場處置。目前，受傷醫生和跳樓男子正在搶救中，案件正在進一步偵辦中。