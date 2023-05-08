演唱會變大型求婚現場！周杰倫「求婚靚位」黃牛叫價一張過萬元

隨疫情解封，大陸各地演唱會陸續重開，觀眾席上「求婚」橋段接二連三的上演，讓「黃牛」盯上了這門浪漫生意，據陸媒報道近來在網路平台發現，多位歌手5月20日當天演唱會，被黃牛打上「求婚表白場」標籤，賣起「求婚靚位」，其中周杰倫太原演唱會第一排中間連座的「求婚位」，喊出一張17,000元人民幣（約1.9萬港元），讓人咋舌。

12,013元是成雙成對價

《極目新聞》報道稱多位歌手在5月20日當天的演唱會場次，被「黃牛」稱作是「求婚場」、「告白場」加價售賣，類似13號、14號等具有特殊寓意的連座座位，也被打上「求婚位」的標籤賣出高價。

例如周杰倫香港演唱會，中5區域第15排13號、14號連座的座位，被「黃牛」稱作是「求婚靚位」，兩個座位的打包價格為12,013元港元，而單個座位原價僅售1,380港元，「12,013元是『成雙成對』價，寓意『要愛你一生』，13號、14號連座寓意『一生一世』，是絕佳的好位置。」

多位歌手演唱會被黃牛打上「求婚表白場」標籤，賣起「求婚靚位」。（圖／翻攝極目新聞）