演唱會變大型求婚現場！周杰倫「求婚靚位」黃牛叫價一張過萬元

記者李宗芳／綜合報道
隨疫情解封，大陸各地演唱會陸續重開，觀眾席上「求婚」橋段接二連三的上演，讓「黃牛」盯上了這門浪漫生意，據陸媒報道近來在網路平台發現，多位歌手5月20日當天演唱會，被黃牛打上「求婚表白場」標籤，賣起「求婚靚位」，其中周杰倫太原演唱會第一排中間連座的「求婚位」，喊出一張17,000元人民幣（約1.9萬港元），讓人咋舌。
12,013元是成雙成對價
《極目新聞》報道稱多位歌手在5月20日當天的演唱會場次，被「黃牛」稱作是「求婚場」、「告白場」加價售賣，類似13號、14號等具有特殊寓意的連座座位，也被打上「求婚位」的標籤賣出高價。
例如周杰倫香港演唱會，中5區域第15排13號、14號連座的座位，被「黃牛」稱作是「求婚靚位」，兩個座位的打包價格為12,013元港元，而單個座位原價僅售1,380港元，「12,013元是『成雙成對』價，寓意『要愛你一生』，13號、14號連座寓意『一生一世』，是絕佳的好位置。」
多位歌手演唱會被黃牛打上「求婚表白場」標籤，賣起「求婚靚位」。（圖／翻攝極目新聞）
黃牛可幫忙和演唱會後台溝通
另一位售賣周杰倫太原演唱會「求婚位」的「黃牛」稱，第一排中間連座的價格為17,000元人民幣一張。當極目新聞記者以購票者身份詢問是否保證會在求婚時被投上大螢幕時，該「黃牛」表示「如果確定要的話可以幫忙和演唱會後台溝通」。
該名黃牛還向記者傳授獲得現場攝影機和歌手關注，登上大螢幕的方法，稱「一般『求婚位』都在內場前排，越靠前排求婚，被投上大屏引起歌手關注的概率越高。最好做一個大燈牌，在求婚時舉起來引起關注，然後發動周邊的觀眾到時一起起哄當氣氛組。」並表示只要動靜大，被鏡頭掃到的概率就高，「也可以自己找主辦方提前溝通試試，有的主辦方會為了活躍現場氣氛，給求婚鏡頭」。
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