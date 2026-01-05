漢武帝雕塑被「活埋」 頸以下為沙土遭網民批評

甘肅省酒泉市瓜州縣近日展出一尊漢武帝雕塑約高15米，僅露出頭部，頸以下則是沙土，加上漢武帝「眉頭緊鎖、神情凝重」，被網民諷刺宛如「活埋漢武帝」，引發爭議。 名為漢武雄風 高15米 《中國新聞周刊》報道，這場展覽名為「戈壁國際雕塑藝術長廊」，漢武帝雕塑取名為《漢武雄風》，該作品以紅砂岩雕刻而成，高約15米，僅露出頭部，頸部以下則是沙土，不少網民形容看起來非常像「活埋漢武帝」，甚至直指作品風格「詭異」，抨擊創作動機「用心險惡」。

對於爭議事件，瓜州縣文化體育局一名工作人員對媒體詢問，僅低調表示「建議暫時不要討論這件事情」，對於作品設計理念、爭議等問題，則回應「不清楚」。至於負責策展的清華大學美術學院院，也不願回應，僅建議聯繫對外宣傳部門，校方至今並未出正式回應。

根據資料顯示，戈壁國際雕塑藝術長廊位於甘肅省瓜州縣戈壁地區，甘肅省文化和旅遊廳於2024年11月發布通知，正式將該景區評定為國家4A級旅遊景區。 該雕塑長廊由多件大型公共藝術作品構成，包括《無界》、《戈壁方舟》、《漢武雄風》及《風語者》等，屬於清華大學美術學院教授董書兵所發起「荒野藝術計畫」的一部分，標榜在極端自然環境，結合藝術創作與公共空間。