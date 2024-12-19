潑水成冰打卡樂極生悲　女遊客頭部二級燙傷(有片)

寒冬到來，內地北方多地飄起雪花，吸引許多人到北方旅行玩雪，最近有一名從南方城市遠赴東北黑龍江省旅遊，在雪地拿著一壺熱水玩「潑水成冰」，卻把頭部燙成二級燙傷。

這名江姓女子最近和男朋友到黑龍江省牡丹江旅遊，當地正值雪季。她在網上見到有人玩「潑水成冰」，也就是在寒冷天氣中潑出熱水，就會凝結成冰，往頭上一潑彷彿冰晶王冠，於她決定效法。