潑水成冰打卡樂極生悲　女遊客頭部二級燙傷(有片)

寒冬到來，內地北方多地飄起雪花，吸引許多人到北方旅行玩雪，最近有一名從南方城市遠赴東北黑龍江省旅遊，在雪地拿著一壺熱水玩「潑水成冰」，卻把頭部燙成二級燙傷。
這名江姓女子最近和男朋友到黑龍江省牡丹江旅遊，當地正值雪季。她在網上見到有人玩「潑水成冰」，也就是在寒冷天氣中潑出熱水，就會凝結成冰，往頭上一潑彷彿冰晶王冠，於她決定效法。
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傷者以雪冷敷近2小時 再敷燙傷膏
當時男朋友給江女一壺開水，她學網友拿著水，從身側逆時針方向往頭頂再到另一側潑出半圓軌跡，然而江女操作失誤，熱水揚起的弧線沒有瞬間結成冰，反而澆到江女頭上，導致她毫無防護下頭部二級燙傷。
幸江女本身是醫護人員，發現燙傷後迅速用雪堆冷敷近2小時，再前往診所敷燙傷膏治療。不過她仍未死心，隔天又趁氣溫零下20度再試一次，卻仍然失敗，讓她苦笑明明在網路上看過攻略還是沒辦法。
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據報，「潑水成冰」其實不是水真的結冰，而是潑出去的水形成水蒸氣，水蒸氣在寒冷空氣中凝結成水滴，或是凝華成小冰晶。但也不是隨便潑水就能成功，需要達到一定的寒冷環境，才有機會形成這種現象，否則操作者很容易燙傷，不要輕易嘗試。
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