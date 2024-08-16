潘展樂解散粉絲團冀專心訓練　中國飛魚：差的時候沒找我

有「中國飛魚」封號的潘展樂，在巴黎奧運奪得兩金一銀，同時打破世界紀錄。凱旋回國的他，最近接受《央視》專訪時，坦言奪金後世界都變了，想單獨出去都不行。而在回國後他主動解散微博粉絲團，表示想專注練習，不想因為外界紛擾而影響他該做的事。

潘展樂接受《央視》報道時，表示自己感覺世界都變了，他說：「接下來想一個人出去都不行了。現在我來這採訪，酒店樓下就蹲著很多人要簽名。」

希望還是低調一點

央視記者問道：「你開心嗎？」潘展樂回答：「我肯定不開心，因為其實我還是我自己，並沒有那麼優秀吧，網傳的，成績都是一步一步訓練得來的。他們在我差的時候不來找我，現在來找就感覺會很彆扭。」