潘展樂解散粉絲團冀專心訓練　中國飛魚：差的時候沒找我

有「中國飛魚」封號的潘展樂，在巴黎奧運奪得兩金一銀，同時打破世界紀錄。凱旋回國的他，最近接受《央視》專訪時，坦言奪金後世界都變了，想單獨出去都不行。而在回國後他主動解散微博粉絲團，表示想專注練習，不想因為外界紛擾而影響他該做的事。
潘展樂接受《央視》報道時，表示自己感覺世界都變了，他說：「接下來想一個人出去都不行了。現在我來這採訪，酒店樓下就蹲著很多人要簽名。」
希望還是低調一點
央視記者問道：「你開心嗎？」潘展樂回答：「我肯定不開心，因為其實我還是我自己，並沒有那麼優秀吧，網傳的，成績都是一步一步訓練得來的。他們在我差的時候不來找我，現在來找就感覺會很彆扭。」
也因此潘展樂在巴黎奧運結束後，主動把自己在微博上唯一的官方粉絲團「潘展樂看台區」解散，並強調他尊重隱私，想專注訓練不受外界影響。
在專訪時潘展樂表示：「人出名了以後就是這點不好，太多人圍着了。我希望還是低調一點，清靜一點，我寧願這次成績沒有那麼優秀，我接下來能夠繼續安心地努力訓練。」
要是煩了那他們就會贏我
潘展樂表示：「特別是以前我沒成績的時候，也是特別想蹭，想蹭簽名，想每天官宣說自己過生日怎麼樣，現在發現目光還是太短淺了。因為你每天訓練都練不好，你還跟別人講今天你生日，還要有人來祝賀你。」
而對於每天高強度訓練，他難道都不會煩嗎？潘展樂表示「不會有（煩的時候），因為當時的目標都是盯著世界頂級的選手，我要是煩了那他們就會贏我。」
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