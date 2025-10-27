潛水相機被鯊魚吞下再吐出　意外拍下第一身「胃鏡片」

一名中國男子日前在馬爾代夫體驗與鯊魚同游潛水時，遭遇驚險一幕。他的相機被一隻護士鯊誤以為是食物而吞下再吐出，幸相機完好無損，還意外記錄下鯊魚口腔內部的罕見畫面，引發網友熱議。

據《極目新聞》報道，事件發生於10月17日，當時張先生在馬爾代夫參加一個與鯊魚同游的潛水活動。潛水導遊在船上投餵食物，引來護士鯊。張先生手持自拍棍連同相機準備落水拍攝，可能因為相機與鯊魚距離太近，被鯊魚誤認為食物，直接一口吞下。

鯊魚誤以為相機為食物

「親眼看見相機被吞了，我當時很恐懼，不敢久留，馬上游回了船上。」張先生向媒體透露，自己前一天已體驗過一次這潛水活動，當時還觸摸了鯊魚，覺得很有趣，便決定再報名，沒想到卻發生相機被鯊魚誤吞的意外。