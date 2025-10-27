潛水相機被鯊魚吞下再吐出　意外拍下第一身「胃鏡片」

一名中國男子日前在馬爾代夫體驗與鯊魚同游潛水時，遭遇驚險一幕。他的相機被一隻護士鯊誤以為是食物而吞下再吐出，幸相機完好無損，還意外記錄下鯊魚口腔內部的罕見畫面，引發網友熱議。
據《極目新聞》報道，事件發生於10月17日，當時張先生在馬爾代夫參加一個與鯊魚同游的潛水活動。潛水導遊在船上投餵食物，引來護士鯊。張先生手持自拍棍連同相機準備落水拍攝，可能因為相機與鯊魚距離太近，被鯊魚誤認為食物，直接一口吞下。
鯊魚誤以為相機為食物
「親眼看見相機被吞了，我當時很恐懼，不敢久留，馬上游回了船上。」張先生向媒體透露，自己前一天已體驗過一次這潛水活動，當時還觸摸了鯊魚，覺得很有趣，便決定再報名，沒想到卻發生相機被鯊魚誤吞的意外。
從相機記錄的畫面可見，一隻體型龐大的鯊魚朝著鏡頭方向緩緩游近，張開血盆大口，瞬間將相機吞入。畫面隨即陷入一片漆黑，但仍透出些許光亮，清晰可見鯊魚口腔內那層層褶皺。幾秒後，隨著鏡頭畫面不斷滾動，相機被鯊魚吐出，緩緩沉入海底。
鯊魚口腔內畫面清晰
相機還意外記錄了尋找相機的過程。畫面中，朦朧的光亮下，一名潛水員緩緩下潛，靠近鏡頭，隨後一隻手蓋住了畫面。經過十幾秒的劇烈搖晃，鏡頭捕捉到相機出水的瞬間。
張先生表示，當時相機被鯊魚吞下，他根本沒有落水找回相機的打算，認為相機肯定找不到了，「丟了就丟了，也無所謂。」然而令人意外的是，鯊魚竟然又將相機吐了出來。船長和另一名潛水教練落水幫他尋找，最終在海底順利找到了這台「歷險歸來」的相機。
這段驚險影片在網路上曝光後，引起網友熱烈討論。有網友笑言：「鯊魚：人，你這點心俺消化不了，還給你！」、「你的相機直接幫鯊魚做胃鏡了」、「誤吃相機還吐出來也太反差萌」。
幸意外並未造成傷亡，張先生的相機除表面有些輕微磨損外，功能並無損壞。張先生事後給了兩名協助尋找相機的工作人員20美元作為答謝。
