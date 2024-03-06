潮爆廣東｜回南天怪象多 揮春化紙漿、電子鎖失靈 市民：回不了家

近日受氣温回暖、濕度猛升影響，中國廣東多地出現「反潮」現象，住家大廈走廊天花、地面及牆壁都在「流汗」，有人自家門口春聯掉色糊成「馬賽克」，還有人因為電子鎖人臉辨識失靈回不了家。

揮春化紙漿、電子鎖失靈

據悉，返潮（又稱回南天）是中國南方的一種現象，因溫暖且帶有水氣的海風吹進長期籠罩在冷空氣下地區，在物體表面凝結為水滴。

據《白鹿視頻》報導，廣東廣州李女士（化名）在社交平台曬出，自己家門口的對聯因「回南天」受潮掉色，各色的顏料順著牆壁流下來，彷彿就像被打了「馬賽克」，讓網友忍不住調侃「第一次見這麼『潮』的對聯」

李女士受訪表示，自己打開門發現牆上有紅色液體，被嚇了一跳，抬頭一看發現是對聯掉色了，沒想到這次回南天這麼猛。怕嚇到鄰居，已經將對聯撕掉，用抹布將牆面擦乾淨了。

另外，家住廣東江門的冼女士也po出智慧門鎖出現故障，導致無法進入家門。她多次嘗試使用人臉識別功能開鎖都失敗，甚至還來不及輸入密碼，門鎖就自動上鎖了。推測是門鎖上水霧太多，導致攝像頭無法正常識別，自動上鎖，或是內部進水，導致鏡頭和主機板損壞。

嚴重返潮現象，讓當地民眾苦不堪言，幸好回南天「天敵」即將報到，據「中國天氣網」消息，3月6日至7日受中等強度冷空氣影響，廣東大部分市縣氣溫下降4℃至6℃，同時北風加大，回南天逐漸緩解；後天，西部市縣將有零星小雨。