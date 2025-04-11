澎湖海底發現下顎骨化石　證為逾19萬年前「丹尼索瓦人」

科研團隊近日攜手一項研究合作，在台灣近海海底發現的一種人類化石，證實屬於另一個與現代人類共存的人類譜系「丹尼索瓦人」。研究小組表示，顯示丹尼索瓦人廣泛分布於亞洲各地。

發現到人類下顎骨化石

根據東京大學總合研究博物館網站指出，這項研究由日本、台灣及丹麥科研人員組成的國際聯合研究團隊進行。

根據《日本放送協會》（NHK）報道，該化石是在台灣澎湖列島附近海床上，發現到人類下顎骨化石，距今超過19萬年。研究小組從化石中提取蛋白質並分析氨基酸序列，確認化石屬於男性「丹尼索瓦人」。