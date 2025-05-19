澳七旬漢與港中年婦涉假結婚被捕　互相申請居留權圖享兩地福利

早前澳門警方收到一宗家庭團聚申請，約70多歲的趙男申請其去年底結婚、50多歲的李女到澳門居留，審核期間發現這對年齡相差約20歲的「夫婦」婚姻關係有可疑，遂在上周三到趙男的寓所調查。經查問後，趙男承認透過湯婦介紹，去年11月與李女以假結婚形式，互相申請對方居留地的居民身份，藉此同時收取兩地社會福利，過程不涉金錢利益。

澳門警方揭發有一對港澳男女假結婚，並互相申請對方居住地的居民身份，企圖騙取兩地社會福利，涉案約70歲趙姓退休澳門男子、50餘歲的李姓無業香港女子，以及作為中介人的80歲退休澳門女子被捕。

及後警方上周五分別在關閘口岸及港珠澳大橋澳門口岸，截獲中介人湯婦及李女，兩人均否認有關指控，其中李女一度堅稱兩人「真心結婚」，惟無法解釋關係的疑點，而湯婦則透露曾收受李女2,000港元「利是」，以答謝她成功撮合這段姻緣。澳門警方指，3人均涉嫌觸犯「為取得許可而虛偽作出並主張某些法律行為」罪，趙婦和李女更曾向治安警察局遞交不實之關係聲明書，涉嫌觸犯「關於身份的虛假聲明」罪。

內地男涉假結婚方便赴賭場

另外，澳門警方又發現另一對假結婚夫婦，司法警察日前調查一宗詐騙案期間，揭發案中的50多歲姜姓內地男子長期持探親簽註到澳門，追查後發現他2011年與一名70多歲澳門退休女子涉嫌假結婚，以便他以探親為名到澳門賭場賭博。兩宗假結婚案件合共5人被捕。