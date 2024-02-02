澳紐「2+2」會談關注台海香港議題 中方批指手畫腳

澳洲和新西蘭舉行外長和防長「2+2」磋商後發表聯合聲明，對台海及香港人權等問題表達嚴重關切，中國駐新西蘭大使館批評對中國內部事務說三道四、指手畫腳，中方強烈不滿和堅決反對。（網上圖片）

發言人指，一中原則是保持台海和平穩定的最重要、最有力保障，期待各國以實際行動堅持一中原則，不與台灣當局開展任何形式的官方往來。中方又指，對澳洲和新西蘭將就美英澳「三邊安全夥伴關係」磋商，有嚴重關切和強烈擔憂，敦促相關國家停止利用涉海問題，挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。

澳洲和新西蘭舉行外長和防長「2+2」磋商後發表聯合聲明，對台海及香港人權等問題表達嚴重關切，中國駐新西蘭大使館批評對中國內部事務說三道四、指手畫腳，中方強烈不滿和堅決反對，強調新疆、西藏、香港、台灣等事務屬中國內政，涉及中方核心利益，不容任何外部勢力干預。

國安法立法 獲廣大香港市民擁護

發言人又指，香港特區政府採取有力措施，實現由亂及治，社會愈發安定團結，經濟保持蓬勃發展，香港持續穩定繁榮也符合各方共同利益。特區政府根據憲法和基本法，推動國安法有關立法工作，目的是為了確保香港長治久安、實現繁榮穩定、有效應對外部勢力干預，這些舉措得到了廣大香港市民的擁護。

澳洲和新西蘭聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，反對單方面改變現狀，呼籲通過對話和平解決兩岸問題，雙方願意繼續深化與台灣在經貿、文化等領域的關係。聲明亦表示，嚴重關切新疆和西藏的人權問題，並提到香港就國家安全立法，自治、自由、人權和民主進程持續受系統性侵蝕，對此深表關切。