澳門今起「禁足」一周 超市現百元一棵「黃金白菜」

有澳門網民昨在Facebook群組「澳門消費旅遊好去處」上載照片，顯示新苗超市兩棵分別648克及724克的「黃金白菜」售價高達97.2元及108.6元(圖)，直言「太誇張」。超市方面隨後留言致歉，稱「員工疏忽打錯價格」。經濟及科技發展局則表示，經調查，超市方面解釋是供應商打錯每100克的價錢所致，承諾日後會加緊留意供應商的標價。

上海首現BA.5本土感染

內地疫情方面，前日新增344宗本土感染，安徽佔82宗、上海57宗、廣東25宗，山東、江蘇等地都有個案。繼陝西西安、北京及遼寧大連後，上海亦發現Omicron BA.5本土感染。患者是浦東新區上周五報告的一名社會面感染者，所染的是BA.5.2.1，屬境外輸入關聯個案。另外，上海今波主要由普陀區卡拉OK、酒吧群組引發的BA.2.2疫情，累計二百多人染疫，黃浦、徐匯、長寧、靜安、普陀、虹口、楊浦、閔行及寶山共9個區，以及其他區有疫情鎮街，明起至周四「3天2檢」全民強檢。

廣東廣州上周五出現長者自駕遊群組，截至前日已造成廣州、茂名、湛江及海南海口最少27人感染。廣州海珠、越秀、天河、荔灣及白雲區正展開全民檢測。至於台灣，昨再多27,708宗本土確診、71宗死亡。