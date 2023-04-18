澳門停派8000元消費卡　經濟財政司：連續四年財赤無條件再派

早前受新冠肺炎疫情影響，澳門早前曾發出「停市令」抗疫，導致當地經濟受挫。為減輕疫情對居民造成的生活及經濟負擔，澳門政府今派發8,000元的生活補貼款項，每日使用上限為300元。
稱沒有條件再派8000元消費卡
惟澳門經濟財政司司長李偉農出席會議回應議員口頭質詢時表示，現時沒有條件再派發8,000元消費卡。他解釋，今年澳門踏入第4年赤字預算， 動用近2,000億澳門元儲備，當局需要審時度勢適時調整預案。他又提到，今年繼續保障向居民發放現金分享，福利開支原則上根據2019年的最高標準，認為現時社會保障體系可起作用，保障有需要的居民。
李偉農：抗疫餘下40億元或回收庫房
對於抗疫經援措施「第二個100億」所餘下的40億元，李偉農指，該筆款項是年度預算，若情況好轉便會回收庫房，預留應對2023、2024年的變化。按今年的教育、長者、稅務優惠以至其他福利，今年預算開支為237億澳門元，亦是按2019年標準，惟部分開支是因應過去3年新冠疫情作出的臨時措施，重申臨時措施不可能一直延續下去。
按當局估計，澳門下年度的博彩毛收入為1,300億元，並以此作為編製預算時主要預計收入基礎；但由於預計收入仍然不足以應付開支，因此下一份預算案仍是一份赤字預算案，需要再次動用超額儲備款項，金額為356.29億元。