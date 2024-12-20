澳門回歸25周年｜岑浩輝宣誓就任行政長官　習近平提出四點希望

今日是澳門回歸25周年，在國家主席習近平監誓下，岑浩輝宣誓就任行政長官。習近平向澳門提出四點希望，包括著力推動經濟適度多元發展；著力提升治理效能；著力打造更高水平對外開放平台；及著力維護社會祥和穩定。

習近平發表重要講話，對澳門提出四點希望。第一，著力推動經濟適度多元發展。推動實現橫琴粵澳深度合作區與澳門經濟高度協同，瞄準重點領域，推動特色產業發展形成規模，不能發展一些與定位不一致的產業項目。第二，習近平希望澳門著力提升政府治理效能，適應經濟社會發展要求，完善各項體制機制和法律法規，深入推進公共行政改革。澳門需建設高效、有為的服務型政府，健全政府和立法會協同立法機制，完善司法制度，提升司法效率，堅定維護法治。

第三，習近平希望澳門著力打造更高水平對外開放平台，主動對接國家重大戰略，不斷提升國際競爭力。要進一步加大雙向開放力度，促進與葡語國家全方位互利合作。第四，習近平希望澳門著力維護社會祥和穩定。當前澳門形勢總體穩定，但內外環境正在發生深刻變化，要居安思危、未雨綢繆，著力防範各種風險，堅定維護國家安全和澳門穩定，堅持以人民為中心，解決廣大居民最關心、最迫切、最現實的問題，創造更多更好的發展機會。

李家超指香港會繼續和澳門優勢互補

香港​行政長官李家超恭賀岑浩輝就任澳門行政長官，他指香港與澳門同享一國兩制優勢，兩地情如手足，交流頻繁，多年來在經濟、跨境基建、旅遊、文化等不同方面合作無間，根基深厚。香港會繼續和澳門優勢互補，攜手貢獻和推動粵港澳大灣區建設，為構建一流灣區努力。