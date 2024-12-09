澳門回歸25周年｜終院院長宋敏莉見證澳門法律體系成長

本月初獲任命為澳門終審法院院長的宋敏莉，期望未來法院與過去澳門25年一樣，繼續堅持公正獨立原則，為維護法治秩序提供保障。
宋敏莉：未來要壯大法官隊伍、增加法官人數
宋敏莉在慶祝澳門回歸祖國25周年集中採訪活動中提到，澳門法院由回歸時只有23名法官，到現在已經增加到52人的隊伍。尤其當中有10名新法官，是在10月中由她自己負責監誓就職，見證了澳門法律體系及法治成長過程，感到高興和激動。她又說十分關注和贊同候任行政長官岑浩輝提出對未來法律體系和法治發展的想法。
宋敏莉認為，未來要壯大法官隊伍、增加法官人數，應對隨社會經濟發展而增加的案件數目，令各級法院可以提高判案效率。她亦期望可以深化法治精神，透過法院同事的共同努力，一如既往如實履行法律，獨立地審判案件，不受其他影響，秉承法院傳統和習慣，以民為本獨立行使審判權，忠誠忠實地履行法律。她說會努力讓法院依法保障市民的基本權利和有效率解決糾紛，以確保法律的尊嚴及權威，讓法治成為整個社會制度和治理的一個基石。
宋敏莉於時任終審法院院長岑浩輝今年8月底辭任院長職務以參選行政長官後，便暫代終審法院院長職務，至本月2日獲正式任命為終審法院院長。
原文刊登於 香港電台