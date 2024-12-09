澳門回歸25周年｜終院院長宋敏莉見證澳門法律體系成長

本月初獲任命為澳門終審法院院長的宋敏莉，期望未來法院與過去澳門25年一樣，繼續堅持公正獨立原則，為維護法治秩序提供保障。

宋敏莉：未來要壯大法官隊伍、增加法官人數

宋敏莉在慶祝澳門回歸祖國25周年集中採訪活動中提到，澳門法院由回歸時只有23名法官，到現在已經增加到52人的隊伍。尤其當中有10名新法官，是在10月中由她自己負責監誓就職，見證了澳門法律體系及法治成長過程，感到高興和激動。她又說十分關注和贊同候任行政長官岑浩輝提出對未來法律體系和法治發展的想法。