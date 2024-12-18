澳門回歸25周年｜習近平抵澳考察3天 稱澳門為祖國掌上明珠未來可期

習近平的專機下午4時許抵達澳門機場，他與夫人彭麗媛一起步出機艙，並向在場人士揮手。澳門當局在停機坪鋪設紅地氈，行政長官賀一誠、候任行政長官岑浩輝、全國政協副主席何厚鏵、多位高級官員、一批學生和青年代表在場迎接，揮動手上的花球及國旗區旗，當局亦安排儀仗隊及舞龍舞獅表演。

習近平於機場發表簡短講話，稱每次到「美麗的澳門」都感到十分高興，這次是與同胞一起慶祝澳門回歸25周年，看看這幾年澳門的新發展、新變化。習近平又說，25年來具有澳門特色的「一國兩制」實踐，取得舉世公認的成功，展現勃勃生機和獨特魅力，國家發展日新月異，勢不可當，澳門發展厚積薄發、未來可期，這是澳門居民的光榮，也是全國人民的驕傲，相信只要充分發揮一國兩制的制度優勢，敢於拼搏、勇於創新，一定能夠創造更加美好的明天。

與各界共襄澳門發展大計

習近平形容澳門是祖國的掌上明珠，他一直惦念澳門的發展和全體居民的福祉，接下來幾天會走一走、看一看，與各界廣泛深入交流，共襄澳門發展大計。

習近平在澳門除出席新一屆政府就職典禮，亦會出席澳門政府所設的晚宴、文藝晚會等，以及視察澳門了解民生情況。為了迎接習近平及中央代表團到訪，澳門主要街道掛起了國旗和區旗，中央駐澳機構、多間中資機構大樓、酒店和景區，都掛起歡迎習近平到訪或慶祝澳門回歸25周年的橫幅。