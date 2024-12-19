澳門回歸25周年｜習近平訪澳門科技大學 考察橫琴粵澳合作區

國家主席習近平開展澳門第二日考察行程，今日早上先後到過澳門科技大學、橫琴粵澳深度合作區，下午到東亞運動會體育館；夫人彭麗媛早上則到澳門博物館視察。行政長官李家超稍後亦會率領香港特區代表團到澳門出席慶回歸活動。代表團成員包括財政司司長陳茂波，及律政司司長林定國等。

肯定澳門高教 寄語開展貼近發展所需學科

澳門教育及青年發展局局長龔志明稱，習近平到澳門科技大學了解澳門高等教育發展情況，與師生和科研人員交流。他引述習近平表示，滿意和認同澳門整個高等教育的發展，認為學科的佈局能配合澳門經濟適度多元，同時肯定了澳門愛國教育工作做得好。習近平又指澳門高等教育的普及做得不錯，希望繼續發展，寄語未來設計和開展更多貼近澳門發展所需的學科。

澳門科技大學校長李行偉表示，習近平到訪大學的中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室，並向校方贈送月球土壤，又參觀圖書館，期間與學生和研究生交流，其後對師生發表大約10分鐘的講話。

澳門科技大學社會和文化研究所歷史學博士生吳一怡在圖書館與習近平短暫交流，她表示習關懷每名學生，並逐一握手，又對自己博士論文題目給予支持，希望她繼續在澳門歷史文化研究深耕，講好中國故事和澳門故事，她對得到習近平的鼓勵感到非常激動和興奮，希望畢業後做學者，從事歷史文化研究。

習近平及後考察橫琴粵澳深度合作區，同在合作區居住、創業的澳門居民以及參與合作區規劃、建設、管理、服務等各方面代表交流。