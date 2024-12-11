澳門回歸25周年｜賀一誠稱疫後推演藝產業　建大型戶外表演場所

澳門行政長官賀一誠表示，澳門在新冠疫情後推動演藝產業發展，亦解決了澳門住屋問題等高標準社會保障機制，讓澳門街頭從無出現需要「瞓天橋底」或行乞過活的居民。
由疫情前每天有500個旅遊團入境到目前只剩30多個
即將卸任的賀一誠在慶回歸的採訪活動中回應推動經濟適度多元發展的進度時說，作為澳門經濟支柱的旅遊業發生了很大變化，由疫情前每天有500個旅遊團入境，到目前每天只剩30多個，遊客多是自由行或者是家庭遊。政府為吸引過夜旅客，與多間休閒企業大力推動非博彩元素的旅遊產品，包括發展演藝事業，並帶動了鄰近地區和內地很多城市相繼共同發展。
賀一誠說，這不單是一個票務收入，也讓澳門整體銷售、飲食、住房，博彩都帶來動力。為應對表演場地的需求，除了原有可容納最多約16000個座位的室內表演場地外，更在短短半年完成一個可容約5萬至8萬人的戶外演出場所。這個場所已進行測試，計劃本月底將有首場預演。
在融入國家發展大局方面，賀一誠提到，澳門作為中國與葡語國家之間的橋樑，一直發揮重要作用。他說，上任時成立的藥物監督管理局，就是針對中成藥出口難題，透過澳門與葡語國家法律的一致性，打開了中藥產品「走出去」的缺口，目前多款中成藥已得到巴西等國家認可。
他又說，已邀請約2000名與澳門有淵源的葡裔及他們後代，到澳門參加慶祝回歸25周年的活動，讓他們親身感受澳門的變化，相信他們會說好澳門及中國故事。
原文刊登於 香港電台