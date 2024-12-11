澳門回歸25周年｜賀一誠稱疫後推演藝產業　建大型戶外表演場所

賀一誠說，澳門在半年完成一個可容納約5萬至8萬人的戶外演出場地，計劃本月底有首場預演。

澳門行政長官賀一誠表示，澳門在新冠疫情後推動演藝產業發展，亦解決了澳門住屋問題等高標準社會保障機制，讓澳門街頭從無出現需要「瞓天橋底」或行乞過活的居民。

由疫情前每天有500個旅遊團入境到目前只剩30多個

即將卸任的賀一誠在慶回歸的採訪活動中回應推動經濟適度多元發展的進度時說，作為澳門經濟支柱的旅遊業發生了很大變化，由疫情前每天有500個旅遊團入境，到目前每天只剩30多個，遊客多是自由行或者是家庭遊。政府為吸引過夜旅客，與多間休閒企業大力推動非博彩元素的旅遊產品，包括發展演藝事業，並帶動了鄰近地區和內地很多城市相繼共同發展。

賀一誠說，這不單是一個票務收入，也讓澳門整體銷售、飲食、住房，博彩都帶來動力。為應對表演場地的需求，除了原有可容納最多約16000個座位的室內表演場地外，更在短短半年完成一個可容約5萬至8萬人的戶外演出場所。這個場所已進行測試，計劃本月底將有首場預演。