澳門收緊現金分享計劃發放條件 去年必須逗留183天(即睇豁免條件)

澳門連續19年派錢，本年度現金分享將於7月15日起發放，澳門特區政府新設去年全年逗留澳門至少183天的條件，3類人士可獲豁免計算在澳時間，分別是2024年未滿22歲且父母一方具備領取現金分享資格的人士、收取殘疾金或殘疾津貼人士。
另外，8種不在澳門的情況可視為身處澳門，可申請將有關期間計入在澳門期間，如經計算後符合183日的標準，則可獲發款項，包括居住橫琴深合區、在當地工作或讀書的居民；大灣區內地城市工作人士等，將可於下月18日至2028年12月31日向社保提交證明文件。澳門特區政府將開通電話查詢熱線28225000，並在5個政府服務中心設置專門櫃枱提供支援，協助有需要居民查詢發放資格和聲請發放款項的手續。
本年度現金分享合資格永久居民每人10,000元，合資格非永久居民每人 6,000元。居民今日 (29日)下午3時起可透過一戶通查閱是否符合資格。
自2008年以來，澳門特區政府推行了多年現金分享計劃，向持有特區永久性和非永久性居民身份證的人士發放款項。行政會發言人、行政法務司司長張永春表示，社會各界近年提出意見，希望政府檢討和完善現金分享計劃，經聽取意見及參考央積金制度關於預算盈餘特別分配的規定，政府本年度現金分享的發放資格及聲請手續作出規範。
八種理由而不在澳門的情況視為身處澳門，並可申請將有關期間計入在澳期間，如經計算後符合183日的標準，則可獲發款項：
- 就讀當地認可的高等教育課程；
- 住院；
- 年滿65歲居於內地，或者未滿65歲因健康原因而居於內地；
- 在外地為已在社會保障基金登記的僱主工作；
- 為負擔居於澳門的家庭成員主要生活費而在外地工作；
- 履行公務；
- 居於橫琴粵澳深度合作區、在當地工作或就讀當地認可的高等或非高等教育課程；
- 在粵港澳大灣區內地城市工作。