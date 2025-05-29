澳門收緊現金分享計劃發放條件 去年必須逗留183天(即睇豁免條件)

澳門連續19年派錢，本年度現金分享將於7月15日起發放，澳門特區政府新設去年全年逗留澳門至少183天的條件，3類人士可獲豁免計算在澳時間，分別是2024年未滿22歲且父母一方具備領取現金分享資格的人士、收取殘疾金或殘疾津貼人士。

另外，8種不在澳門的情況可視為身處澳門，可申請將有關期間計入在澳門期間，如經計算後符合183日的標準，則可獲發款項，包括居住橫琴深合區、在當地工作或讀書的居民；大灣區內地城市工作人士等，將可於下月18日至2028年12月31日向社保提交證明文件。澳門特區政府將開通電話查詢熱線28225000，並在5個政府服務中心設置專門櫃枱提供支援，協助有需要居民查詢發放資格和聲請發放款項的手續。