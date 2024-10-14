澳門特首選舉岑浩輝高票當選 李家超祝賀冀優勢互補互利共贏

澳門行政長官選舉的唯一候選人岑浩輝，昨日取得394票高票當選澳門特區第六任行政長官候任人。岑浩輝當選後，強調將履行政綱，為民為澳為國家竭誠奉獻，同時也承諾以維護國家主權和發展利益作為施政最高原則，貫徹一國兩制、澳人治澳，以法治為核心，加快推進經濟適度多元發展。香港行政長官李家超祝賀岑浩輝，並指有信心未來與岑浩輝緊密合作，優勢互補，互利共贏。 岑浩輝獲得394張有效選票，總票數中有4張白票，並無廢票，得票率近九成九，高票當選。岑浩輝當選後，上台接受祝賀並發表當選宣言:「心中感慨萬千，因為我的人生軌跡始終和國家、澳門同呼吸、共命運。我將永懷感恩之心和赤子之情，無愧時代與社會，無愧澳門市民的信任。夙夜在公、鞠躬盡瘁。將全副精力奉獻予這座我深愛的城市和廣大市民。」

當選候任人是人生至高榮譽 他更說，當選行政長官候任人深感榮幸，是他人生中至高的榮譽，感謝選委及市民認同及支持。他續說，深感責任重大，日後會帶領及團結社會各界，並繼續聽取民意，推動澳門社會文化、民生事業發展。他更強調會忠誠履行政綱，滿足市民期望，亦會堅定不移貫切一國兩制方針，以維護國家安全發展利益為最高原則。他將為民為澳為國，恪盡職守，竭誠奉獻，守護社會公平正義，讓市民擁有更多幸福感。 澳門中聯辦熱烈祝賀岑浩輝高票當選，並相信新一任行政長官定能夠團結帶領特區政府和澳門居民「奮發同行、持正革新」，澳門中聯辦全力支持行政長官和特區政府依法施政。

賀一誠祝賀 確保政府順利換屆 至於在8月以「身體健康尚未全面恢復」為由，宣布不尋求連任的現任行政長官賀一誠亦有祝賀岑浩輝，並將全力配合籌組新一屆政府的需要，共同確保政府順利換屆。賀一誠又說，岑浩輝在選舉期間獲得社會各界人士的廣泛認同和支持，有信心他能推動澳門特區繼續取得下一階段的新發展。 港澳各有優勢 更好地發揮作用 岑浩輝是首位非商界出身的當選人，他在當選後會見傳媒，強調新一屆政府要改善經濟，指疫情後內地旅客消費模式轉變，澳門市民北上消費，都對中小微企帶來衝擊，要鼓勵業界改變營商思維；至於港澳兩地關係，他則說，港澳兩地彼此在經貿、人員往來、金融和稅收等方面也多了相互支持和配合。他稱兩地各有獨特優勢，如香港是金融、航運中心，而澳門面向一帶一路的東盟國家，與葡語系國家之間建立好經貿平台，相信未來在融入國家發展大局中，各自更好地發揮作用。

香港行政長官李家超表示，岑浩輝多年來熱心服務澳門，他一直擔任澳門終審法院院長，帶領澳門各級法院發揮司法職能，為澳門長期繁榮穩定作出重要貢獻。他又稱，港澳地緣相近，僅一衣帶水之隔，文化同根同源，兩地情誼深厚；很有信心未來與岑浩輝緊密合作，優勢互補，互利共贏，共同以港澳所長，貢獻國家所需，為國家現代化強國建設作出新的更大貢獻。 學者：法律背景予人中立持平感 對於岑浩輝多年來擔任澳門終審法院院長，沒有商界經驗，澳門大學公共行政碩士課程主任陳建新認為，這方面或許是岑的優勢，因為在推動產業改革上會予人更中立持平的感覺，加上其法律背景，對於在澳門與內地進行行政法規協調對接方面，可能做得更理想。不過，陳建新認為，岑浩輝將面對不少挑戰，包括澳門人傾向到內地消費和網購，影響澳門營商環境，以及如何帶領澳門經濟適度多元發展等，均是他上任後首要處理的工作。