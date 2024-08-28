澳門特首選舉｜岑浩輝宣布參選促經濟多元發展　指旅遊博彩業過往「野蠻擴張」

新一屆澳門選舉將於10月13日舉行，已職任的澳門終審法院院長岑浩輝今(28日)在澳門科學館舉行發布會，宣布參選澳門特首，外界預料他將成為唯一候選人。他發言時指若果當選，必定全面準確堅定不移，貫徹「一國兩制」的方針，致力發揮澳門獨特優勢，融入國家發展的大局，打造澳門國際高端人才的集聚高地，將國際大都市的「金名片」擦得更亮。他否認對澳門社會了解不足，自言居澳40多年，已成「老澳門人」，又說會致力促進經濟適度多元發展，批評旅遊博彩業過往「野蠻擴張」。

在岑浩輝宣讀參選宣言時，現場消息指，會場外有一名男子嘗試闖入會場，屢次大叫「岑浩輝出嚟！」最後該名男子被保安帶離場外。

全力建設「法治澳門」 融入國家發展大局 岑浩輝說，他的施政理念是「奮發同行、持政革新」。他承諾假如當選，必定全面準確堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針，忠誠踐行「一國兩制」宗旨，嚴格按照《憲法》和《基本法》履職盡責，抓住國家發展帶來的歷史機遇，攜手社會各界共創美好未來，全力建設「法治澳門」，推進公共行政革新。

他續指，當選後致力發揮澳門獨特優勢，做好橫琴粵澳深度合作區建設，主動和精準對接國家戰略，打造澳門國際高端人才的集聚高地，將國際大都市的「金名片」擦得更亮，在融入國家發展大局中作出更大的貢獻。 岑浩輝指亦會致力促進經濟適度多元發展，大力發展新質生產力，築牢維護國家安全的屏障，弘揚「愛國愛澳」優良傳統，提升市民的獲得感、幸福感和安全感。他提到旅遊博彩業在發展過程序中「有段時間失序發展、野蠻擴張」，不單擠佔社會資源，也影響年輕人的職業發展，一業獨大不利澳門長遠發展，帶來非常大的負面影響，因此經濟要適度多元發展，沒有退路。

自言「老澳門人」 否認缺乏行政經驗 岑浩輝在廣州中山出生，1986年移居澳門，至90年代到葡萄牙進修，99年期擔任終審法院院長接近25年。對於被指缺乏行政經驗，岑浩輝表示，澳門司法系統是一個「綜合性小政府」，相信以往的管理經驗都適用，又說自己澳門生活超過40年，兒孫都在澳門出生，認為自己是「老澳門人」，又說社會對他認識不多是正常，反映司法獨立的環境好，裁決不受影響。 澳門行政長官提名期在明日展開，參選人要取得至少66個提名成為候選人，選舉將於10月13舉行。