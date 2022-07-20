澳門疫情｜工商業場所周六至下周五恢復有限度運作  所有人續留住所工作購物緊急原因除外

澳門新聞局公布，行政長官今日頒布批示，自7月23日零時至7月30日零時，除了維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常運營之外，其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衛生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營，但托兒所、購物中心內的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。根據之前頒布的行政長官批示，由7月11日至22日暫停所有非維生必需的工商業活動，有關的防疫措施對控制新冠肺炎疫情的蔓延發揮了作用，病毒在社區傳播的風險有所降低。

今日《澳門特別行政區公報》頒布第123/2022號行政長官批示，規定自2022年7月23日零時至7月30日零時，下列公司、實體及場所可正常營運：

提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體

街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所

經主管部門例外批准的公司、實體或場所

根據新頒布的行政長官批示，除了上述維生必需的公司或場所繼續正常運營之外，其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衛生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營，但托兒所、購物中心內不具有直接通往公共道路的出入口的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。因維持社會必要運作及居民生活所需而正常運營，以及符合衛生當局的防疫要求而有限度運營的公司、實體及場所在提供服務時，須限制接待的人數，保持人員之間的距離，要求人員掃描「場所碼」。

繼續禁堂食外出須戴KN95口罩

行政長官批示還要求所有人員繼續留在住所，但因工作、購物，又或其他緊急或必要的原因需外出者除外；人員外出時不能聚集且須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩，未成年人不具備條件時可佩戴其他標準的口罩。此外，第102/2022號行政長官批示所規定的電影院、戲院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸汽浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳及向公眾開放的泳池繼續關閉；餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣，不能堂食；在7月23日至7月29日期間，理髮店在遵守衛生當局防疫指引的前提下可有限度運營。