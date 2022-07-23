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中國
2022-07-23 11:20:26

澳門疫情｜新增5宗陽性個案 今波疫情累計1805宗

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相對靜止防疫今再續 澳門長者殘疾免強檢

澳門市面繼續人跡罕至。(資料圖片)

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日24小時內新增陽性個案包括：紅碼區和醫學觀察酒店4例，屬於管控中發現；密切接觸者0例、全民核酸及重點人群發現的陽性1例、其他人群有0例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,805例。此外，截至今日早上8時，通過流行病學調查共跟進22,728人次，其中核心密切接觸者3,531人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）12,247人，次密切接觸者1,348人，一般接觸者252人，陪同人員786人。

應變協調中心又指，第13輪全民核酸檢測於昨日早上8時開始，截至今日早上8時，已採樣451,495人次，目前430,005人次已有檢測結果，其中430,004人次檢測結果呈陰性，有1管混樣樣本呈陽性，經單樣檢測發現1人呈陽性。

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