澳門疫情｜新增5宗陽性個案 無個案從社區中發現

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日24小時內新增陽性個案包括：紅碼區和醫學觀察酒店5例，屬於管控中發現；密切接觸者0例、全民核酸及重點人群發現的陽性0例、其他人群有0例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,800例。此外，截至今日早上8時，通過流行病學調查共跟進22,525人次，其中核心密切接觸者3,518人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）12,215人，次密切接觸者1,340人，一般接觸者256人，陪同人員783人。



另外，應變協調中心表示，第12輪（7月20日早上8時至7月21日下午7時）全民核酸檢測已結束，採樣669,234人次，已有檢測結果，維持1管混樣樣本呈陽性，經單樣檢測發現1人呈陽性，其餘呈陰性。至於第13輪全民核酸檢測則已於今日早上8時開始。