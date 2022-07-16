澳門疫情｜澳門延長暫停非維生必需工商業活動至22日　再撥100億元抗疫

澳門昨日新增31宗陽性個案，13宗在社區發現。自上月18日起累計1,706宗個案。澳門政府今日宣布，延長暫停非維生必需工商業活動至22日。另外，當局宣布再撥款100億澳門元，以應對本輪疫情對經濟和民生的巨大衝擊和影響。

澳門停市7日抗疫已近尾聲，原定18日凌晨零時解禁，澳門政府今日宣布延長暫停非維生必需工商業活動至23日凌晨零時，但有3類公司、實體或場所除外，包括提供水、電、天然氣、燃料、電訊、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衞生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體；街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衞生護理場所等維持居民生活所需的場所；經主管部門例外批准的公司、實體或場所。至於電影院、美容院、酒吧、理髮店及向公眾開放的泳池等場所繼續關閉；餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣。所有人員繼續留在住所，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩。

100億澳門元撥款預算法案昨已交立法會審議

應變協調中心表示，分析評估最新形勢，特區政府決定再撥款100億澳門元，作為應對疫情的各項開支及對受本次疫情影響的在澳人士的普惠援助措施，與全體居民共度艱辛困難的時期，有關涉及撥款的修改預算法案已於昨日送交立法會審議，通過後即予落實執行，務求盡快讓合資格人士受惠。