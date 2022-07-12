澳門疫情｜澳門4人違反防疫措施遭檢控 涉戴不合規格口罩及無戴罩講電話等

澳門海關昨日(11日)晚上約7時，在黑沙環友誼橋大馬路及氹仔單車徑，截獲兩名分別正散步及踩單車做運動的男子，其中一名男子佩戴不合防疫規格之口罩。澳門海關指，兩人均為澳門居民，年齡分別44歲及71歲，違反第115/2022號行政長官批示第一條第三款，根據《傳染病防治法》第三十條「違反防疫措施」第四款之規定，最高可科處2年徒刑，或最高240日罰金。

兩外勞涉違規跑步及無戴罩講電話

另外，澳門警方在昨日(11日)晚上約6時45分，於殷皇子大馬路截獲一名正在跑步的中國籍男子，年約30歲，持外地僱員身份認別證。經調查，其承認由澳門近高士德區住所出發跑步至氹仔後再折返。在約7時20分，警員於大三巴巡查期間，發現一名閒坐在石級使用電話，沒有佩戴口罩的越南籍男子，年約30多歲，持外地僱員身份認別證。兩人涉嫌違反《傳染病防治法》第三十條「違反防疫措施」，案件將移交檢察院偵辦。

澳門昨日(11日)起暫停所有非必需的工商業活動7日，包括賭場，社會必要運作及居民生活所需的公司或場所則不受影響，街市、超市、餐廳、藥房、衛生護理場所等照常開放。澳門衛生局指，在這段期間需要上班的餐飲服務業人員、外賣員、公共巴士及的士司機，會列為重點人群，今日起一連7日，需要每天要做一次核酸檢測，並規定所有的士司機必須佩戴KN95或以上標準的口罩及面罩；的士前排座位不可載客，司機位與後排座位之間加裝遮擋裝置，而且規定澳門市民今日起，進入超市購物時需戴KN95口罩，時刻保持1米距離等。