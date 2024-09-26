澳門睇煙花影相爭位被罵「大陸狗」 廣東美女粵語霸氣反擊(有片)

每年9月初至10月初中秋節至國慶節期間澳門都會舉辦「澳門國際煙花比賽匯演」，吸引不少遊客觀賞。惟期間疑有一名穿紅衣服的廣東女遊客因「爭位」拍攝問題與另一名女子口角，遭辱罵「大陸狗」，她斥對方「地域歧視」，更以粵語霸氣反駁。 自稱是廣東人的內地女遊客近日在社交平台發布影片，指在觀看煙花匯演期間，疑在拍照時阻擋了身旁穿黑色吊帶背心的女子拍攝，遭對方辱罵「大陸狗」，又叫她「返屋企影」，據了解事件發生在9月21日。

斥對方地域歧視 「大家係唔係中國人先」 該名內地女遊客即用粵語反斥：「呢個位就係我霸嘅，我讓咗位畀你啦，你講咩遮？」，及後對方辱罵「大陸狗」，她即時說「有本事你嗌多次大陸狗呀....你一啲禮貌都冇呀，大家係唔係中國人先，你講呢啲咁嘅嘢？」、「有本事唔好入大陸，呢世留係澳門」。 她批評這種行為非常傷害同胞，罵人女子在被發炮教訓後啞口無言。相關影片在抖音瘋傳，至今已獲得超過45萬點讚。有內地網民在影片下評論「不能忍受遭辱罵『大陸狗』，同是一個祖國媽媽，憑什麼她自覺高人一等。」、「確定是澳門人嗎?」，亦有網民稱「小姐姐罵得非常爽」、「又美又颯，搞得我都想學粵語。」、「幹的漂亮，有些人還活在過去！」