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中國
2024-05-28 11:17:21

澳門破「派牌出千」詐騙集團 8人呃賭場450萬

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澳門搗破一個「派牌出千」的詐騙集團，司警採取行動拘捕8人，其中5人為娛樂場員工，同時起出懷疑作案所得的294萬港元(澳廣視畫面)

澳門搗破一個「派牌出千」的詐騙集團，司警採取行動拘捕8人，其中5人為娛樂場員工，同時起出懷疑作案所得的294萬港元(澳廣視畫面)

澳門搗破一個「派牌出千」的詐騙集團，司警採取行動拘捕8人，其中5人為娛樂場員工，同時起出懷疑作案所得的294萬港元，相信案件仍有多人在逃，正追查在逃者及其餘騙款下落。

澳門傳媒報道，該個以澳門本地人為首的詐騙集團招攬多名娛樂場經理、主任及莊荷合謀「出千」，將按指定順序排列「啤牌」放到牌櫃，隨後按照排列順序投注，從而騙取娛樂場454萬港元，直至近日被娛樂場揭發。司警接報調查鎖定8名作案人身份，本月25日分別於路氹娛樂場、黑沙環區及氹仔區住宅單位將各人截獲，起出294萬港元懷疑作案所得。

澳門搗破一個「派牌出千」的詐騙集團，司警採取行動拘捕8人，其中5人為娛樂場員工，同時起出懷疑作案所得的294萬港元(澳廣視畫面) 澳門搗破一個「派牌出千」的詐騙集團，司警採取行動拘捕8人，其中5人為娛樂場員工，同時起出懷疑作案所得的294萬港元(澳廣視畫面) 澳門搗破一個「派牌出千」的詐騙集團，司警採取行動拘捕8人，其中5人為娛樂場員工，同時起出懷疑作案所得的294萬港元(澳廣視畫面)

團伙招攬賭場職員   啤牌排序偷龍轉鳳

司警本月23日接獲路氹某娛樂場報案稱，發現有人趁工作之便，夥同賭客「出千」騙取454萬港元。調查獲悉案中兩名賭檯經理(鄭某、譚某)未有按照程序，將已掃描的「啤牌」牌盒放入牌櫃，而是交予同伙帶到租住的酒店房間排序，兩人則用假牌盒放進牌櫃。同伙把完成啤牌排序的牌盒帶返賭場，交由同黨置換回假牌盒待用。詐騙集團骨幹蔣某安排人員扮賭客，到另外3人負責的賭檯賭博。

每次作案獲17萬至50萬報酬

當出現已排序「啤牌」規律時，如3月作案時出現「長莊」及「長閒」；5月作案時出現莊閒梅花間竹，詐騙集團人員即加大賭注，從而達到詐騙賭場目的。 司警調查發現，集團今年3月29日及5月5日兩度作案，共騙取娛樂場454萬港元。5名涉案娛樂場員工每次作案可獲17萬至50萬港元報酬。
 

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