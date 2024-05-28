澳門破「派牌出千」詐騙集團 8人呃賭場450萬

澳門搗破一個「派牌出千」的詐騙集團，司警採取行動拘捕8人，其中5人為娛樂場員工，同時起出懷疑作案所得的294萬港元(澳廣視畫面)

澳門搗破一個「派牌出千」的詐騙集團，司警採取行動拘捕8人，其中5人為娛樂場員工，同時起出懷疑作案所得的294萬港元，相信案件仍有多人在逃，正追查在逃者及其餘騙款下落。

澳門傳媒報道，該個以澳門本地人為首的詐騙集團招攬多名娛樂場經理、主任及莊荷合謀「出千」，將按指定順序排列「啤牌」放到牌櫃，隨後按照排列順序投注，從而騙取娛樂場454萬港元，直至近日被娛樂場揭發。司警接報調查鎖定8名作案人身份，本月25日分別於路氹娛樂場、黑沙環區及氹仔區住宅單位將各人截獲，起出294萬港元懷疑作案所得。