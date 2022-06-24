澳門累計110人染新冠 賀一誠：病毒非內地傳入

澳門新冠疫情繼續擴大，截至昨午3時再多39宗感染，累計110宗，感染源頭未明。澳門行政長官賀一誠(圖)昨表示，「病毒非由內地傳入」，今波疫情涉及的Omicron BA.5.1病毒株，並非流行於內地，但較為流行於英國和美國，故會加強檢測進口冷鏈食品。賀一誠又指，今波疫情較以往複雜、嚴峻，惟仍然可控，是否實行區域封控，須視乎第二次全民強檢結果。澳門已自昨午5時起暫停堂食，並關閉戲院、卡拉OK、酒吧等娛樂場所。

在平衡防疫與經濟的問題上，賀一誠昨坦言，明白有意見希望「與病毒共存」，甚至徹底「躺平」，但若澳門選擇「躺平」而非堅持動態清零，對澳門影響更大。賀一誠舉例，今波疫情前，澳門單日出入境人數最高有約43萬人次，若不符合國家政策，難以做到這樣，「我地有隔籬埠嘅樣辦喺度」，又指早前正討論希望開放更多內地遊客到澳門，若果「躺平」，遊客回到內地就要隔離14日，就未必有遊客肯來澳門，而一旦放棄內地市場，「又有多少外國客來澳門？」

