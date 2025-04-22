澳門茶餐廳逆市排長龍 奧運金牌曾光顧 旅客要點「同款餐單」

澳門亦有復活節4天假期，同樣有大批市民北上消費及外遊。不過，當地舉行乒乓球世界盃，大批內地乒乓球迷到澳門觀賽追星，其中國家隊乒乓球手、奧運金牌得主王楚欽亦有出賽。他曾兩次到訪的茶餐廳更掀起效應，店方更公開「王楚欽同款餐單」，復活節期間澳門3間分店出現長長人龍，吸引內地旅客及球迷下單。

2025年澳門國際乒聯男子及女子世界盃本月14至20日於澳門銀河綜藝館舉行，周日(20日)誕生冠軍。男子賽方面，28歲巴西球手雨果・卡爾德拉諾（Hugo Calderano）創造歷史，晉級路上連挫世界排名前三位的林詩棟、王楚欽及張本智和，成為首位贏得世界盃冠軍的美洲球手。至於女子世界盃，由國家隊孫穎莎衛冕。

國乒球手、奧運金牌得主王楚欽於比賽前一日（13日）到訪澳門黑沙環區的「搭枱茶餐廳」。茶餐廳指雖然王楚欽穿著簡約，戴著口罩及低調，但一進門還是被眼尖的食客認出來了，期間與食客及店員拍照，「身為店員能夠為國家金牌運動員服務，感覺太幸運了。」王楚欽去年9月亦曾經光顧同一茶餐廳，可見已成為他訪澳時的「食堂」。

王楚欽光顧後，復活節假期間該茶餐廳的3間分店均出現人龍，大部份為內地旅客及球迷，表示要吃店方推介的「王楚欽同款餐點」，有煙肉芝蛋多、污糟流醬西多、大雜扒、蔥油雞扒撈丁加太陽蛋加蟹柳、鹽酥雞、大檸特檸等。