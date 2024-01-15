澳門解除賽馬會專營權 4月終止賽馬活動

澳門政府公布由4月1日起，解除澳門賽馬會專營批給合同。澳門賽馬公司去年提出，由於公司經營困難，且賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求，因此申請解除經營賽馬專營批給合同，合同期限原定至2042年。

逾40年歷史 近年吸引力漸減

澳門政府指，雖然澳門賽馬活動至今已經有40多年的歷史，但考慮到近年賽馬活動對本地居民及遊客的吸引力日漸減少，經過深入研究，決定接納澳門賽馬公司的申請，經雙方協議於4月1日起解除經營賽馬專營批給合同，並自當日起終止賽馬活動。

將馬匹妥善轉運到外地

澳門賽馬公司承諾將依法妥善處理受影響員工的勞動權益事宜，以及在明年3月底前將現有的馬匹妥善轉運到外地。賽馬場的土地及相關的設施，將無償歸還澳門特區。



香港賽馬會稱深感可惜

香港賽馬會表示，得悉澳門賽馬會及其賽馬業務將於4月結束，對此深感可惜。香港賽馬會一直與澳門賽馬會緊密合作以推廣賽馬運動，而澳門賽馬會也是本會的眾多匯合彩池合作夥伴之一。香港賽馬會作為亞洲賽馬聯盟（聯盟）的其中一個成員地區，將協助聯盟的執行委員會成員審視聯盟可向澳門賽馬會提供的意見及幫助。



香港賽馬會表示，亞洲以至全球賽馬業均面對著多方面的嚴峻挑戰，包括全球經濟衰退、非法外圍莊家構成的重大威脅，以及其他社交娛樂活動帶來的激烈競爭。儘管香港賽馬會也面對著重大外在挑戰，但較大部分馬壇同業更具優勢。在香港行區政府及其他主要持份者的大力支持下，將繼續透過本會的綜合營運模式，致力為建設更美好社會作出貢獻。