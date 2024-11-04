澳門賽車｜澳門格蘭披治大賽車月中舉行 旅遊界指旅遊套餐反應熱烈

澳門第71屆格蘭披治大賽車本月14至17日舉行，澳門旅遊業界與賽車會整裝待發，希望這個屬澳門金名片的傳統盛事，發揮好聯動經濟效應。

澳門每年的格蘭披治大賽車，除了車手雲集，當局近年在賽事期間亦舉辦美食節等活動，吸引旅客。旅遊局局長文綺華說，為配合好這項體育盛事，更好發揮旅遊經濟作用，政府和業界不斷合作，延伸旅客進入社區的不同體驗，讓熟悉與不熟悉賽車的旅客都對澳門賽車文化產生興趣。

今年9月上任的體育局局長張子軒亦認為，澳門的大賽車文化值得承傳，未來會多與業界溝通，如何將原有的成功賽車品牌和組織文化，與澳門經濟適度多元發展結合，拉動澳門各行各業，感受大賽車的好處。

澳門旅遊業議會理事長黃輝表示，業界因應疫後市場變化，以及配合政府發展體育之城的方向，設計了針對來觀看賽事的旅客，透過橫琴團進團出新政策設計的旅遊套餐，反應熱烈。他們正準備向大會爭取更多門票，以吸引更多團客到澳門。

澳門格蘭披治大賽車組委會專責賽事小組組長鍾國榮說，今屆大賽車首次引入區域方程式賽事，是一項年輕車手爭奪的世界盃，與以往的三級方程式賽事同樣具有吸引力。他認為澳門為這4天賽事搭建起國際舞台，既匯聚人才，也成為展示國家汽車工業發展的平台。 原文刊登於 香港電台