澳門路氹酒店兇殺案｜司警：死者從事非法貨幣兌換　疑犯供稱用旅行式水壺襲擊死者 (更新)

【14:45更新】司警交代案情

澳門一間酒店發生命案！事發在昨日(4日)下午近6時，路氹城一間酒店客房發現一具男屍，死者頭部有裂傷，並已出現屍斑。消防局要求司警局派員到場調查。經深入調查和取證，司警局鎖定疑犯身份，並在疑犯逃離澳門返回內地後，隨即啟動與內地的緊急警務聯絡機制，將疑犯身份通報內地警方，內地警方於昨日晚上11時許逮捕疑犯。

司警昨晚帶走一男子調查

澳門司警局人員昨日接報到場，初步檢查死者屍體，發現他頭部有裂傷，頸部和手有瘀傷，初步死因有可疑，司警局立即啟動現場勘查程序，並正循殺人案方向展開調查，並於昨日晚上約10時40分帶走一名男子調查，同時檢走多袋證物。據了解，死者為內地人，不排除案件涉及兌換金錢等問題。

