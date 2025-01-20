澳門酒店接駁車服務需求大　議員的士業冀改善交通規劃便利乘客

澳門近年積極推動旅遊，但不少遊客或會覺得澳門交通不太方便，不時靠俗稱「發財車」的酒店免費接駁巴士代步，穿梭於澳門半島及氹仔。這些接駁車，原意是接送酒店遊客來往各口岸及酒店的娛樂場所。
澳門去年港珠澳大橋路線的客量增長超過一倍
澳門十六浦度假村提供的免費接駁巴士服務，去年需求大增，例如關閘路線上升3成8，港珠澳大橋路線的客量更加增長超過一倍。
擁有項目的實德環球副主席馬浩文表示，數據反映內地及香港旅客對接駁巴士需求大，未來會加強規劃路線安排及加密班次，方便遊客出行。酒店提供的服務，變相服務所有人，馬浩文不認為，澳門的整體交通問題要由酒店業承擔。他強調業界樂意負責部分交通配套，澳門興旺，業界都會開心；最重要可提升公司形象，為旅客帶來正面體驗，業界最終都會受益。
的士司機總工會理事長郭良順，就建議引入網約的士系統、改善道路規劃，以及放寬限制，讓的士容易上落客，方便市民及遊客叫車。
議員認為澳門的集體運輸系統十分落後
澳門立法會議員林宇滔認為，澳門的集體運輸系統十分落後，沒有覆蓋澳門半島，長遠要完善集體交通，輕軌路線應連接澳門半島一些密集區域及主要口岸，才能疏導人流及跨島的交通。
2019年底通車的澳門輕軌，目前有三條線，主要服務離島。興建中的第四條線「東線」，會接駁澳門半島東海岸，有多個車站，預計最快2029年落成通車。
原文刊登於 香港電台