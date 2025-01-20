澳門酒店接駁車服務需求大　議員的士業冀改善交通規劃便利乘客

有議員認為，澳門欠缺完善的集體運輸系統，長遠需要連接澳門半島密集區域及主要口岸，疏導人流及跨島的交通。（港台圖片）

澳門近年積極推動旅遊，但不少遊客或會覺得澳門交通不太方便，不時靠俗稱「發財車」的酒店免費接駁巴士代步，穿梭於澳門半島及氹仔。這些接駁車，原意是接送酒店遊客來往各口岸及酒店的娛樂場所。

澳門去年港珠澳大橋路線的客量增長超過一倍

澳門十六浦度假村提供的免費接駁巴士服務，去年需求大增，例如關閘路線上升3成8，港珠澳大橋路線的客量更加增長超過一倍。

擁有項目的實德環球副主席馬浩文表示，數據反映內地及香港旅客對接駁巴士需求大，未來會加強規劃路線安排及加密班次，方便遊客出行。酒店提供的服務，變相服務所有人，馬浩文不認為，澳門的整體交通問題要由酒店業承擔。他強調業界樂意負責部分交通配套，澳門興旺，業界都會開心；最重要可提升公司形象，為旅客帶來正面體驗，業界最終都會受益。