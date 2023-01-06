澳門開關免核酸檢測 港澳海上客運周日復航

內地與香港、澳門即將於周日通關，澳門政府亦宣布「開關」，周日起從內地、香港、台灣入境澳門，毋須再出示新冠病毒檢測證明，來往香港和澳門的海上客運也自當日起逐步恢復，首階段先復運氹仔客運碼頭來往香港上環的日間航班，由噴射飛航(圖)及金光飛航每日提供22班次。

澳門政府昨表示，隨著新冠疫情高峰回落，澳門將自周日起結束疫情過渡期，並跟隨國家相關政策和管控措施。

自周日零時起，澳門將恢復機場轉機業務，並取消所有口岸的強制入境健康申報及入境後的健康管理措施；從內地、香港、台灣入境澳門，更不須再出示核酸陰性證明，但從中國以外國家和地區入境，須在登機、登船時出示48小時內核酸陰性證明。來往港澳海上客運復航首階段，每日首班客船於上午7時30分從上環開出，最後一班客船則於下午5時30分從氹仔開出，各時段班次詳情可在兩家船公司網站查詢。其中噴射飛航每日提供16班次(星期五及日除外)，今日中午開始發售船票；金光飛航每日提供6個班次。

