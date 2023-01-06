澳門開關免核酸檢測 港澳海上客運周日復航

內地與香港、澳門即將於周日通關，澳門政府亦宣布「開關」，周日起從內地、香港、台灣入境澳門，毋須再出示新冠病毒檢測證明，來往香港和澳門的海上客運也自當日起逐步恢復，首階段先復運氹仔客運碼頭來往香港上環的日間航班，由噴射飛航(圖)及金光飛航每日提供22班次。
澳門政府昨表示，隨著新冠疫情高峰回落，澳門將自周日起結束疫情過渡期，並跟隨國家相關政策和管控措施。
自周日零時起，澳門將恢復機場轉機業務，並取消所有口岸的強制入境健康申報及入境後的健康管理措施；從內地、香港、台灣入境澳門，更不須再出示核酸陰性證明，但從中國以外國家和地區入境，須在登機、登船時出示48小時內核酸陰性證明。來往港澳海上客運復航首階段，每日首班客船於上午7時30分從上環開出，最後一班客船則於下午5時30分從氹仔開出，各時段班次詳情可在兩家船公司網站查詢。其中噴射飛航每日提供16班次(星期五及日除外)，今日中午開始發售船票；金光飛航每日提供6個班次。
澳門入內地 7日內無外地旅居史免核檢
至於港澳碼頭(外港客運碼頭)，澳門政府透露，會很快重開，而「金巴」(港珠澳大橋穿梭巴士)亦將增加班次。金巴已自昨零時起取消購票實名制，並恢復現場售票。
與此同時，從香港、台灣及中國以外國家和地區入境澳門翌日起計7日內離境前往內地，須出示48小時內核酸陰性證明，而且相關人士不可隨車過關，澳門各口岸將設人工專道辦理相關離境手續。從澳門入境內地時，7日內無其他國家和地區旅居史，則可免核檢通關。澳門政府提醒，珠澳口岸將維持現行的「粵康碼通關憑證」措施，但通關憑證不與核酸結果相關聯。
澳門料約七成人染疫 主要感染BA.5.2
澳門前日新增102宗新冠確診、2宗死亡個案。澳門政府表示，今波疫情有77%患者感染Omicron BA.5.2、23%感染BF.7，又估計截至前日，全澳門約有六至七成人口染疫。
澳門政府強調，雖然疫情過渡期即將完結，但不代表疫情完結，預期新冠感染將成澳門「風土病」，未來或尚有小規模疫情，呼籲民眾繼續做好戴口罩、保持個人衛生及盡快接種疫苗等防疫措施，新冠疫情應變協調中心則會繼續運作。