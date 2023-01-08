澳門開關首日水貨客重現 關閘出入境人次超過23萬

澳門今日「開關」，免內地、香港及台灣旅客出示核酸檢測證明，許多內地旅客馬上到澳門辦年貨，不少香港人也立即「過大海」鬆一鬆，官也街、大三巴牌坊等地遊客區人頭湧湧，手信店、食肆做到無停手，體育用品店也生意暢旺，關閘口岸周邊的「水貨街」更重現疫前水貨客「阻街」分拆貨物的盛況。澳門治安警公布，截至晚上9時，入境旅客37,975人次，出境旅客35,565人次。
澳門通關首日 氹仔碼頭4613人次出入境
此外，澳門傳媒引述治安警察數據指，截至晚上9時，澳門各口岸出入境總人數351,994人次，其中經關閘出入境最多，有超過23萬人次，其次是經青茂口岸出入境，逾4.6萬人次，而今日復航的氹仔客運碼頭就有4,613人次出入境。
報道指，關閘口岸早上出入境人流暴增，前往新馬路、氹仔、路環市區的巴士站及酒店旅遊巴等候區都大排長龍。有內地遊客表示，3年沒來澳門，特意與家人來看看小城的轉變，順道辦年貨，估計消費數千元。水貨街則有大批疑似水貨客塞滿行人路，排隊買貨、當場拆貨，其中有人在藥房買整箱枇杷膏，直接在藥房門外分貨。
港客經澳門去珠海：不用申請入境名額
港珠澳口岸人流雖然不及關閘，但也比之前明顯增加，其中有香港旅客經澳門前往珠海，認為無需申請入境內地名額，比較方便。
香港上環來往氹仔海上客運日間班次同日復航，已出售船飛約1,500張。首班船早上7時半出發，載130名乘客去到氹仔。有香港旅客坦言，3年無去澳門，首站去葡京賭博；有旅客就表示掛念澳門美食，專程即日來回澳門覓食。氹仔往香港首班船則於早上9時開出，約50人乘搭，有澳門人帶手信到港探朋友，預計在港逗留1晚，亦有澳門人即日來回香港購物、品嚐美食。
小吃店：等了3年終於開關 人流堪比疫前
氹仔官也街多間食肆大排長龍，有豬扒包店負責人稱，生意飆升至疫前六、七成，揚言今年農曆新年不會如往年般放假，「今年唔休息，要搵返呢3年錢」。有連鎖手信店負責人直言「做到無停手」，因為外地僱員流失，全部本地員工出動也不足以應付龐大客流，又估計生意可達疫情前五至六成，要較平日多買五成原料備貨。有雪糕店生意亦較平日增長五成，負責人表示，等了3年終於等到開關，人流堪比疫前，又感慨過去3年有如發了一場夢，堅持至今實在不易。
氹仔賭場相對街頭冷清 藥房未見搶藥
氹仔大型商場人流相對市區街頭少，但也人氣旺盛，據報部分日資零售商戶人流較多，顧客大排長龍付款。賭場相對冷清，部分賭枱未有運作，部分角子老虎機也無人玩。至於輿論擔心的搶藥情況，有藥房負責人表示，客人大多合理消費，主要購買家庭備用藥，以整腸丸為例，一般買2至3樽。有內地旅客就透露買了止咳藥，亦有內地旅客指出，隨著內地疫情高峰過去，內地的止痛退燒藥供應開始恢復正常，無必要在澳門購買這些藥物。澳門今日開始限制離境旅客，只可自攜止痛退燒藥、複方感冒藥、化痰止咳藥各最多5盒或5瓶，以及新冠快速抗原檢測試劑最多5盒。
澳門擬推「買一送一」交通優惠吸過夜港客
另外，澳門海事局表示，港澳海上客運復航後，會視乎需求加密班次及考慮恢復夜航服務，並會增加航點，如外港碼頭等。澳門旅遊局則指出，香港是澳門第二大客源地，該局將適時推出來往港澳海陸交通票務優惠，且「一定會在農曆新年前推出」，目前正洽談「買去程送回程」，條件為必須過夜，政府預算約3,000萬澳門元。