澳門開關首日水貨客重現 關閘出入境人次超過23萬

澳門今日「開關」，免內地、香港及台灣旅客出示核酸檢測證明，許多內地旅客馬上到澳門辦年貨，不少香港人也立即「過大海」鬆一鬆，官也街、大三巴牌坊等地遊客區人頭湧湧，手信店、食肆做到無停手，體育用品店也生意暢旺，關閘口岸周邊的「水貨街」更重現疫前水貨客「阻街」分拆貨物的盛況。澳門治安警公布，截至晚上9時，入境旅客37,975人次，出境旅客35,565人次。

澳門通關首日 氹仔碼頭4613人次出入境

此外，澳門傳媒引述治安警察數據指，截至晚上9時，澳門各口岸出入境總人數351,994人次，其中經關閘出入境最多，有超過23萬人次，其次是經青茂口岸出入境，逾4.6萬人次，而今日復航的氹仔客運碼頭就有4,613人次出入境。

報道指，關閘口岸早上出入境人流暴增，前往新馬路、氹仔、路環市區的巴士站及酒店旅遊巴等候區都大排長龍。有內地遊客表示，3年沒來澳門，特意與家人來看看小城的轉變，順道辦年貨，估計消費數千元。水貨街則有大批疑似水貨客塞滿行人路，排隊買貨、當場拆貨，其中有人在藥房買整箱枇杷膏，直接在藥房門外分貨。

港客經澳門去珠海：不用申請入境名額

港珠澳口岸人流雖然不及關閘，但也比之前明顯增加，其中有香港旅客經澳門前往珠海，認為無需申請入境內地名額，比較方便。

香港上環來往氹仔海上客運日間班次同日復航，已出售船飛約1,500張。首班船早上7時半出發，載130名乘客去到氹仔。有香港旅客坦言，3年無去澳門，首站去葡京賭博；有旅客就表示掛念澳門美食，專程即日來回澳門覓食。氹仔往香港首班船則於早上9時開出，約50人乘搭，有澳門人帶手信到港探朋友，預計在港逗留1晚，亦有澳門人即日來回香港購物、品嚐美食。