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中國
2023-10-27 15:00:00

灣區打卡｜廣州樂峰廣場夢幻燈光牆 如入梵高藝術世界

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灣區打卡｜廣州樂峰廣場夢幻燈光牆 如入梵高藝術世界。

灣區打卡｜廣州樂峰廣場夢幻燈光牆 如入梵高藝術世界。

梵高的《星夜》、《向日葵》是世界知名的藝術傑作，那厚塗顏料與充滿激情的藝術風格，別樹一幟。在深圳，就有一個大芬油畫村，因為村中畫師臨摹梵高而揚名，這裏的故事被拍成紀錄片《中國梵高》，獲得多個中外電影節大獎。現在，廣州又多一個感受梵高風格的地方。海珠區樂峰廣場外的巨型外牆上，以科技手段「繪」成畫作，晚上亮燈後，令人如同走進了梵高的夢幻星空，廣場亦成為廣州新晉的打卡地標。

灣區打卡｜5層高玻璃幕牆 環保燈泡繪畫廣州繁華   

樂峰廣場位於海珠區工業大道北，搭乘地鐵8號線、在沙園站落車即可到達。便利的交通，「科技+藝術」的融合，每晚都吸引不少人慕名而來。在廣場1樓戶外平台，5層高的巨大玻璃幕牆上，由一串串環保燈炮「繪畫」而成的巨型獨角獸，在城市「星空」下飛馳，絢麗奪目，其色彩、構圖、線條令人想起梵高的名作，非常吸晴。

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樂峰廣場的燈光牆上，巨型的獨角獸在星空中飛馳，拍攝時加入倒影效果，非常驚艷。（圖片來源：蘇詩Suzy@小紅書）

樂峰廣場的燈光牆上，巨型的獨角獸在星空中飛馳，拍攝時加入倒影效果，非常驚艷。（圖片來源：蘇詩Suzy@小紅書）

灣區打卡｜旋轉星月與繽紛夜空 梵高元素吸晴

平台另一邊有一道長長樓梯，樓梯旁的外牆就是另一個梵高世界。一輪閃亮的巨型月亮掛在星空中，下面是繁華的大千世界，看得令人陶醉。商場內的樹木上，也團團圍着燈串，襯托梵高的「星空」，充滿夢幻藝術色彩。

平台另一邊的外牆，是星月下的夢幻世界，色彩豐富繽紛。（圖片來源：蘇詩Suzy@小紅書）

平台另一邊的外牆，是星月下的夢幻世界，色彩豐富繽紛。（圖片來源：蘇詩Suzy@小紅書）

灣區打卡｜樂峰廣場超大型兒童樂園 適合親子出遊

作為海珠區的網紅商場，樂峰廣場內還有一個面積達5,000平方米的超大型兒童樂園Meland club，布置超現實，有超過30多項遊戲，集運動、趣味、遊樂與健身於一身，是兒童的夢幻樂土。

廣州樂峰廣場內有一個超大型兒童樂園，適合親子出遊。（網上圖片） 廣州樂峰廣場是廣佛地鐵上蓋商場，位處交通樞紐，有不少潮流品牌及家庭精品，晚上的燈光牆令商場長期成為網紅打卡地標。（圖片來源：曝曝隊長＠ 小紅書 )

商場還是潮流品牌的集中地，又有大型超市、影院等等，吸引家庭及年輕人士出遊。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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