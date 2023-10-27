灣區打卡｜廣州樂峰廣場夢幻燈光牆 如入梵高藝術世界。

梵高的《星夜》、《向日葵》是世界知名的藝術傑作，那厚塗顏料與充滿激情的藝術風格，別樹一幟。在深圳，就有一個大芬油畫村，因為村中畫師臨摹梵高而揚名，這裏的故事被拍成紀錄片《中國梵高》，獲得多個中外電影節大獎。現在，廣州又多一個感受梵高風格的地方。海珠區樂峰廣場外的巨型外牆上，以科技手段「繪」成畫作，晚上亮燈後，令人如同走進了梵高的夢幻星空，廣場亦成為廣州新晉的打卡地標。

灣區打卡｜5層高玻璃幕牆 環保燈泡繪畫廣州繁華

樂峰廣場位於海珠區工業大道北，搭乘地鐵8號線、在沙園站落車即可到達。便利的交通，「科技+藝術」的融合，每晚都吸引不少人慕名而來。在廣場1樓戶外平台，5層高的巨大玻璃幕牆上，由一串串環保燈炮「繪畫」而成的巨型獨角獸，在城市「星空」下飛馳，絢麗奪目，其色彩、構圖、線條令人想起梵高的名作，非常吸晴。