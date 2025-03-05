灣區自由行｜北上旅遊小錦囊　證件/天氣/通訊/交通安排一文看清

在出發遊覽大灣區内地城市之前，有哪些基本旅遊須知要知道？過關時所需甚麽證件？在哪裏查看天氣概況？可乘搭哪些交通工具前往？通訊、電壓是怎樣的？本文帶大家一文看清。
文章出處：「當代中國」網站
大灣區旅遊須知（一）：所需證件
香港及澳門居民須持有效港澳居民往内地通行證（回鄉證）入境，無需簽證。
目前，深圳灣口岸、拱北口岸已啟用邊檢通道，只要年滿14歲並持有回鄉證的居民，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息，就可以選擇使用「免出示證件」通道通行，無需出示實體證件。
大灣區旅遊須知（二）：貨幣、電壓
内地的現行貨幣是人民幣（RMB），匯率需以實時匯率為準，普遍使用微信和支付寶兩大電子支付App。
港人可直接使用港版Wechat Pay和香港支付寶在内地進行交易，過程中會按匯率將港幣自動換算成人民幣結算，無需另外兌換人民幣。關於任何跨境付款問題，詳情可到Wechat Pay HK和Alipay HK相關頁面查閲。
電壓方面，内地與香港同為220V，插座則不同，多為三孔扁腳或雙孔扁腳、圓腳規格。
大灣區旅遊須知（三）：天氣及季節概況
由於大灣區城市都是位處珠江三角洲，所以各城市的天氣和季節變化相差不大。
如果想了解最全面的大灣區天氣資訊，可到由香港天文台與廣東省氣象局及澳門地球物理暨氣象局合作推出的「大灣區天氣網站」，網站包括了大灣區所有城市的天氣概況，大家出發前可作參考。
另外，每年的春節、五一黃金周、十一假期都是旅遊高峰期，出遊前建議先留意最新住宿、交通、景點門票及開放時間等資訊，提早安排行程。
大灣區旅遊須知（四）：電話通訊
在内地旅遊，無論是電子錢包認證、約車服務等，擁有一個内地電話號碼能讓出行更便利。現時，港人申請内地電話號碼的途徑主要有3種：一卡兩號、内地副號、内地電話卡。
「一卡兩號」和「内地副號」可透過香港電訊商申請；而「内地電話卡」則需親身前往内地申請，需要留意的是，日後如要更改服務，則需返回當初開戶的城市辦理相關手續，但基本服務像續費、換套餐等都可以直接在手機上處理。
大灣區旅遊須知（五）：交通工具
粵港澳大灣區擁有完善的交通配套，由香港出發前往大灣區内地城市，可選擇巴士、高鐵、渡輪等交通工具。
現時香港擁有多條跨境巴士線路連接香港與深圳、廣州、東莞等地，價格實惠，不過車程較久。
高鐵方面，西九龍站已接通香港與内地93個車站，可直達深圳、東莞及廣州，如要前往其他大灣區内地城市，可在深圳北站再轉乘其他列車。
大家亦可選擇乘搭渡輪前往澳門和珠海，欣賞沿途海上風光。
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