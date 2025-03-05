灣區自由行｜北上旅遊小錦囊　證件/天氣/通訊/交通安排一文看清

在出發遊覽大灣區内地城市之前，有哪些基本旅遊須知要知道？過關時所需甚麽證件？在哪裏查看天氣概況？可乘搭哪些交通工具前往？通訊、電壓是怎樣的？本文帶大家一文看清。

目前，深圳灣口岸、拱北口岸已啟用邊檢通道，只要年滿14歲並持有回鄉證的居民，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息，就可以選擇使用「免出示證件」通道通行，無需出示實體證件。

電壓方面，内地與香港同為220V，插座則不同，多為三孔扁腳或雙孔扁腳、圓腳規格。

内地的現行貨幣是人民幣（RMB），匯率需以實時匯率為準，普遍使用微信和支付寶兩大電子支付App。

由於大灣區城市都是位處珠江三角洲，所以各城市的天氣和季節變化相差不大。

大灣區城市都是位處珠江三角洲，所以各城市的天氣和季節變化相差不大，與香港相若。（圖片來源：Getty）

在内地旅遊，無論是電子錢包認證、約車服務等，擁有一個内地電話號碼能讓出行更便利。現時，港人申請内地電話號碼的途徑主要有3種：一卡兩號、内地副號、内地電話卡。

另外，每年的春節、五一黃金周、十一假期都是旅遊高峰期，出遊前建議先留意最新住宿、交通、景點門票及開放時間等資訊，提早安排行程。

「一卡兩號」和「内地副號」可透過香港電訊商申請；而「内地電話卡」則需親身前往内地申請，需要留意的是，日後如要更改服務，則需返回當初開戶的城市辦理相關手續，但基本服務像續費、換套餐等都可以直接在手機上處理。

大灣區旅遊須知（五）：交通工具

粵港澳大灣區擁有完善的交通配套，由香港出發前往大灣區内地城市，可選擇巴士、高鐵、渡輪等交通工具。

現時香港擁有多條跨境巴士線路連接香港與深圳、廣州、東莞等地，價格實惠，不過車程較久。

高鐵方面，西九龍站已接通香港與内地93個車站，可直達深圳、東莞及廣州，如要前往其他大灣區内地城市，可在深圳北站再轉乘其他列車。

大家亦可選擇乘搭渡輪前往澳門和珠海，欣賞沿途海上風光。