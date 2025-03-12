灣區自由行｜北上旅遊必備App　這4大類別你要知

在智能手機當道的時代，手機上的各類App已成為旅行必備的好幫手。究竟北上内地旅遊需要下載甚麽App？本篇為大家整理了4大類別内地實用App及其特點，記得收藏好了。
文章出處：「當代中國」網站
内地旅遊必備App｜支付類：微信、支付寶
到大灣區内地城市旅遊，如果只想用「一App走天下」，那一定是微信（WeChat）。
微信除了是内地最主流的通訊App之外，也是最常用的電子支付工具之一，只需要開通「微信錢包」，就可以進行收付款、繳費等功能。
需要留意的是，微信錢包分為香港和内地兩個地區，現在港人可以直接使用港版錢包（WeChat Pay）在内地進行交易，無須切換錢包地區，交易時，系統會按匯率將港幣自動換算成人民幣結算，十分方便。
另一個最常用的支付App是支付寶（Alipay），功能與微信錢包類似，同樣具備收付款功能。現時港人也可以直接使用香港支付寶（Alipay HK）在内地付款，同樣地，交易過程中無須兌換人民幣就能輕鬆轉賬並付款。
如要使用以上這兩款App，必須先進行身份認證，而使用「轉數快」增值錢包是目前最便捷的增值方法之一。
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内地旅遊必備App｜交通、導航類：高德地圖、12306
在内地是無法使用Google Map的，因此北上前需下載另一款導航App，而「高德地圖」就是現時内地最熱門、最常用的導航App之一。
高德地圖的導航功能覆蓋廣，以及擁有豐富的交通數據，能為大家提供精準的定位導航及各種乘車方法。
除了最基本的導航功能，高德地圖内更設有「call車」服務，只需要用香港手機號碼注冊賬戶並綁定支付方法即可。如使用港幣叫車時，平台會先讓乘客預繳車費，差價會在行程完成後退還至綁定賬戶當中。
另一款必備交通App，相信對經常以高鐵出行的人們應該不陌生，那就是中國鐵路「12306」票務平台了。
「12306」有齊手機App和網站，可以一站式購買往來香港跨境高鐵車票及内地段車票，同時提供網上辦理改票或退票服務，詳細使用方法可參考官方教學。
内地旅遊必備App｜住宿類：携程、飛豬、去哪兒旅行
住宿方面，雖然許多香港常用的預訂酒店App都能訂到内地酒店，但價格相對較貴，而且選擇不多，因此推薦大家使用内地的預訂酒店App，分別是携程旅行、飛豬旅行、去哪兒旅行。
携程旅行是中國最大的旅遊綜合服務平台，除了提供多元化的住宿選擇外，更提供主題旅遊套餐、景點門票優惠、旅遊攻略等一站式旅行服務。
飛豬旅行則是阿里巴巴旗下的旅遊綜合服務平台，其方便之處在於可以直接和淘寶賬戶連接，不需要再額外注冊或登記付款資料，對於淘寶用戶而言較為方便。
去哪兒旅行的功能與以上兩款App大致相同，不過，這款App上還設有同一時間的酒店價格比較。大家可根據需求選擇適合的住宿App。
内地旅遊必備App｜生活類：小紅書、大眾點評、美味不用等
除了以上幾款必備App，北上内地吃喝玩樂還需具備以下幾款生活類App。
首先是小紅書，它是時下内地年輕人分享生活的主要社交平台，大家也可以把它當作一本「移動旅遊天書」。
在這款App上，無論是景點、餐廳攻略等旅遊資訊通通可以找得到，而且内容更新頻率較快，可以迅速掌握並緊貼最新潮流。
其次是大眾點評，功能有點類似香港OpenRice，大家除了可以通過大眾點評App尋找心儀的餐廳、訂座及享用獨家優惠外，其他娛樂活動像是看電影、美容等服務也能在App中預約，功能強大。
美味不用等，則是一個手機排隊點菜App，平台目前已覆蓋200多個内地城市超過4萬間熱門餐廳，用戶可透過App進行排隊等位、訂位、點菜、支付，大大減少到店排隊的時間，讓整個流程更便利。
在出發北上之前，記得先把這些必備App下載好呀！
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