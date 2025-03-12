灣區自由行｜北上旅遊必備App 這4大類別你要知

内地旅遊必備App｜支付類：微信、支付寶 到大灣區内地城市旅遊，如果只想用「一App走天下」，那一定是微信（WeChat）。 微信除了是内地最主流的通訊App之外，也是最常用的電子支付工具之一，只需要開通「微信錢包」，就可以進行收付款、繳費等功能。 需要留意的是，微信錢包分為香港和内地兩個地區，現在港人可以直接使用港版錢包（WeChat Pay）在内地進行交易，無須切換錢包地區，交易時，系統會按匯率將港幣自動換算成人民幣結算，十分方便。

携程旅行是中國最大的旅遊綜合服務平台，除了提供多元化的住宿選擇外，更提供主題旅遊套餐、景點門票優惠、旅遊攻略等一站式旅行服務。 飛豬旅行則是阿里巴巴旗下的旅遊綜合服務平台，其方便之處在於可以直接和淘寶賬戶連接，不需要再額外注冊或登記付款資料，對於淘寶用戶而言較為方便。 去哪兒旅行的功能與以上兩款App大致相同，不過，這款App上還設有同一時間的酒店價格比較。大家可根據需求選擇適合的住宿App。 内地旅遊必備App｜生活類：小紅書、大眾點評、美味不用等 除了以上幾款必備App，北上内地吃喝玩樂還需具備以下幾款生活類App。 首先是小紅書，它是時下内地年輕人分享生活的主要社交平台，大家也可以把它當作一本「移動旅遊天書」。 在這款App上，無論是景點、餐廳攻略等旅遊資訊通通可以找得到，而且内容更新頻率較快，可以迅速掌握並緊貼最新潮流。