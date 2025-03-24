灣區自由行｜古典園林之行 領略嶺南風情

説起中國古典園林建築，相信很多人都會首先想到江南一帶的蘇式園林，然而，原來嶺南園林在傳統造園藝術流派中亦占有重要一席，獨具風韻。

位於廣州番禺的余廕山房，又名余廕園，廣東四大名園之一，是清代舉人鄔彬的私家花園，於清同治十年（1871）建成，距今已有逾150年歷史。

無論是建築大門、照壁、牆面等，更有以神話或民間故事為題材的磚雕，精美傳神，無不展現出設計者的巧思。

余廕山房另一大看點，是各式各樣的滿洲窗（嶺南建築特色玻璃花窗），像是深柳堂的葵式滿洲窗，周圍鑲嵌了藍白色的六邊形玻璃，中間以紅白色的石榴圖案相襯，有「多子多福」之意，精妙絕倫。

佛山清暉園 以水相連 盡顯嶺南水鄉特色

廣東四大名園中，有兩處都坐落在佛山，其中一處是位於順德的清暉園。

清暉園的原址原為明代黃氏花園，清乾隆年間，由大良進士龍應時購得，經歷龍氏五代人的修葺擴建後，漸成規模，成為嶺南園林的代表之作，亦是佛山新八景之一。