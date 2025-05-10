灣區自由行｜古迹遺址中的嶺南文脈｜人文篇

佛山祖廟 眾廟之首也是嶺南文化縮影 始建於北宋佛山祖廟有近千年歷史，建築多採用木石材料，其中殿堂屋脊以傳統的石灣陶塑裝飾，牆壁更裝飾着大量精美的磚雕和灰雕，極具藝術及文化價值。

佛山是「武術之鄉」，有悠久的武術歷史，是中國南派武術的發源地。 佛山祖廟的另外一個特別之處，是不少遊客會為了武術前來，除了觀賞每天定時定候的醒獅表演，還有探訪這裏的葉問堂及黃飛鴻紀念館。 葉問堂收集大量武術宗師葉問的珍貴照片和信件，黃飛鴻紀念館則展出相關的小說、電影、戲劇甚至漫畫，更一幅據稱是中國僅存的黃飛鴻真人照片，當然也少不了有「十三姨」的真人照片。

廣州陳家祠 嶺南建築藝術集大成者 陳家祠原名陳氏書院，是廣東各縣陳氏宗族合資捐建的「合族祠」，專門為有份捐資的陳氏宗族子弟，赴廣州城備考科舉、候任、繳納賦稅、辦理訴訟等事務提供臨時居所。 其由大大小小共19座建築組成，總佔地面積達15,000平方米，其中主體建築面積6,400平方米。

陳家祠被譽為「嶺南建築藝術的明珠」，是現存規模最大的廣府傳統建築之一，也是中國現存規模最大、保存最完好、裝飾最精美的祠堂式建築。 現在的陳家祠「變身」為國家一級博物館，收藏、研究和展覽以廣東地區為主的民間工藝，館藏20,000多件各類珍貴文物與現代工藝精品、近3,000件國家級珍貴文物，是廣東省的博物館中、收藏明清以來廣東民間工藝精品最為豐富的藝術類博物館。 陳家祠同時也是全國重點文物保護單位、國家AAAA級旅遊景區，是打卡廣州的熱門地點，深受遊客歡迎，假日一票難求！ 石室聖心大教堂 中西交流「混血兒」 石室聖心大教堂始建於1863年，是中國及東南亞地區最大哥德式教堂，更是全球僅有的4座全石結構的哥德式教堂。

所謂「石室」，即教堂的牆壁、柱子，以及雙尖塔都是用花崗岩，另外3座分別是法國巴黎聖母院、德國科隆大教堂及英國倫敦西敏寺。 只不過，既然是由法國設計師設計、中國工匠建造，石室聖心大教堂自然有不少地方糅合中西建築特色。例如採用了糯米桐油取替水泥，作為岩石之間的黏合劑，既防水又牢固。 教堂部分裝飾，也能看得出其「混血兒」的特質，例如頂部排水口用了石獅子取代西方怪獸、大門是粵式木雕，甚至地板也是變成了廣東特色大階磚，盡展中西合璧。 有趣的是，這座在廣州的哥德式教堂，材料卻是「香港製造」。 皆因教堂的牆壁及柱子都是花崗岩，翻查資料，廣州並沒有出產花崗岩，石材是在香港牛頭角及茶果嶺一帶的石場開採，再送往廣州。 故此，石室聖心大教堂的「混血兒」身份，自然也要加上「港產」。 仙花寺遺址 傳教士利瑪竇來華起點 明朝萬歷年間，來自意大利的傳教士利瑪竇(Matteo Ricci)與羅明堅(Michele Ruggieri)抵達澳門，並在獲當時地方官員的批准後，乘船前往肇慶。 利瑪竇的中國之旅，就是從肇慶開始。