灣區自由行｜古鎮裏的唐宋明清｜人文篇

唐代｜肇慶：封川古城 唐朝時，「嶺南」正式成為一個行政區的名字。唐朝政府在現今的廣東、廣西地區設立「嶺南道」，「道」即相當於現在的省級行政區。到了晚唐時期，嶺南道劃分為東、西兩道，這也就是後來廣東省「東」字的由來。 肇慶，古稱「端州」，被視為嶺南文化的發祥地之一。

位於肇慶封開縣的封川，始建於唐代，重建於明代，這裏曾是整個嶺南地區的中心，由於地處邕江、賀江、西江交匯之處，也是古代「海上絲綢之路」最具代表性的中轉站之一，在清朝是廣東、廣西重要的商貿集散地。 古城現存明代古城牆、清代古街、碼頭、民居等歷史建築，繁華不再，而別有一種古樸的情調。 當地的封川話，也被稱為粵語的「活化石」。

廣州番禺區的沙灣古鎮，被譽為「嶺南文化的活化石」，其始建於南宋，距今已有800多年歷史，是廣州目前唯一的「中國歷史文化名鎮」，擁有「中國民間文化藝術之鄉」、「飄色之鄉」等美譽。 古鎮保留着「石階石巷」的古老格局，宗祠古屋錯落有致，展現出濃郁的嶺南風情。10座古建築被改建為展館，展現沙灣傳統的宗族、建築、農耕、民俗文化，包括沙灣何氏大宗祠（留耕堂）等。 2024年，沙灣古鎮成為廣東省首個明確命名的「非遺古鎮」，已有超過30個非遺項目、店舖、傳承基地和工作站進駐。 明代｜深圳：大鵬所城 明代至清朝中期，嶺南對外貿易繁盛，而來自海外的不僅有商機，還有危機。 深圳大鵬所城，就是一座有600多年歷史的海防軍事要塞，也是保存最完好的明清海防哨所。深圳的別稱「鵬城」，亦來源於此。

大鵬所城全稱「大鵬守禦千戶所」，於明朝洪武二十七年（1394）建成，以抗擊倭寇、海盜等外來侵略者。 鴉片戰爭前後，大鵬所城戰略地位日益重要。1839年，大鵬所城的水師官兵，在香港九龍海面抗擊英軍，留下「大鵬將軍，九龍抗英」的故事，亦被視為深港山水相依、血脈相連的見證。 2001年，大鵬所城被列為「全國重點文物保護單位」，城內保留着明清兩代的布局與風貌，現存清代廣東水師提督賴恩爵「振威將軍第」等21處重點保護的文物本體建築、11處遺址等。 當地於1996年成立大鵬古城博物館，設有《大鵬所城復原模型沙盤展》等4個常設展覽。 清代｜江門：赤坎古鎮 明清至近代，嶺南文化繁榮發展，形成開放、兼容、創新的文化特質。 江門的赤坎古鎮，於清朝初年開埠，已有350多年歷史。其毗鄰潭江，交通便利，曾是粵西地區最繁華的集鎮之一。