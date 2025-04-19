灣區自由行｜重生的古城　延續的根脈｜人文篇

深圳南頭古城 從政治中心到文化街區 深圳南頭古城曾是歷代嶺南沿海地區的經濟、政治、文化中心，也是重要的海防軍事基地，見證了近1,700年的歷史變遷，被視作深港澳一脈相連的歷史源頭。 近代的風雲動蕩，和現代城市化浪潮的衝擊，令這座古城失去中心地位，變為「城中村」，歷史風貌一度消失殆盡。

2019年，南頭古城的「蝶變重生計劃」啟動，改造項目以十字主街為中軸，遵循「修舊如舊」原則，保留了明代以來「六縱一橫」的街巷格局，打造融合傳統文化和現代創意的特色街區。 改造後的古城，集文創交流、餐飲住宿、人文休閒於一體；新安縣衙、報德祠等古建築，南頭古城博物館、萬化同源館、南頭1820數字展廳等展館，展示1,700年來的城市發展史。 自2020年8月到2024年7月，古城接待遊客超過2,500萬人次，成為新的文化地標，也是深圳首個國家級旅遊休閒街區；未來還計劃採用5G、VR（虛擬實境）、AI（人工智能）等新技術，建設「智慧化古城生態」。 佛山古鎮 從商貿中心到文脈之城 佛山古鎮，位於現在的佛山市禪城區，在明清時期，這裏手工業發達、商賈雲集，曾與江西景德鎮等並稱「四大名鎮」，與北京、蘇州等並稱「天下四聚」，被稱為陶藝之鄉、粵劇之鄉、武術之鄉。

2022年，禪城區啟動「佛山古鎮」建設，以佛山祖廟為核心，發展汾流古渡、品街三市、仁壽問禪、任圍百工、塔坡初地和垂虹潮巷等六大片區，打造古今交融的「嶺南文脈之城」。 古鎮因應時節，舉辦燈會、廟會、北帝誕、賽龍舟等民俗活動，推出舞獅、粵劇、武術等表演，展現濃厚的嶺南文化氛圍，吸引海內外遊客，令歷史文化成為城市發展的新動力。 2024年，「佛山古鎮聚焦城市格調推動老舊街區煥發時尚活力」，入選廣東省文旅廳「文旅賦能城市」的十大優秀案例名單。 東莞石排鎮 從紅石古鎮到潮玩名鎮 東莞石排鎮，在明清時期，以紅砂岩開採聞名，被稱為「紅石古鎮」。當地的紅石山燕嶺古採石場遺址，是廣東僅存兩處的紅砂岩採石場遺址之一。