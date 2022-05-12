火星探測｜「祝融號」發現火星表面水活動跡象

中國科學院國家空間科學中心指，中國火星探測器「天問一號」探測車「祝融號」最近在火星烏托邦平原南部探測到含水礦物月，科學家由此推斷，現場可能含有大量以含水礦物形式存在的可利用水，可供未來載人火星探測的原位資源利用。相關研究結果周三發表於國際學術期刊《科學進展》(Science Advances)。

發現板狀硬殼層含有豐富水硫酸鹽等礦物

祝融號去年5月15日於火星烏托邦平原南部著陸，累計行駛近2,000米，獲得大量寶貴探測數據。近期祝融號利用短波紅外光譜儀，以及導航與地形相機數據，在著陸區發現類似沉積岩的板狀硬殼層，含有豐富水硫酸鹽等礦物。中國科學院國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室劉洋研究團隊推斷，上述硬殼層可能是由地下水湧溢或者毛細管作用蒸發結晶的鹽類礦物，膠結火星土壤後經岩化作用形成，揭示著陸區近期有水活動跡象。

揭示火星亞馬遜紀時期水活動比以前認為的更活躍

祝融號著陸區位於經歷過重塑事件的年輕亞馬遜紀地層上，既往研究認為，火星在亞馬遜紀時期氣候寒冷乾燥，液態水活動範圍和程度極其有限。如今祝融號的發現，顯示火星在亞馬遜紀時期的水活動，可能比以前認為的更加活躍，而這個發現，對理解火星的氣候環境演化歷史，具有重要意義。

