火車大媽開餐鴨頸鴨架堅果食足3小時　隔離大爺崩潰：佢食到幾時？(有片)

內地春運今日啟動，搭長途列車最怕爭拗，惟有大家忍讓，安心出發。江蘇有網民日前卻拍到一幕奇葩，一名老翁因為不滿鄰座大媽列連吃3小時東西不停，找來乘務員崩潰投訴：「要讓她吃到啥時候？」影片曝光引發熱議。
網上影片顯示，一名老翁在向乘務員抱怨，指鄰座大媽從上車開始吃，一直吃了3個小時無間斷，他情緒激動地問乘務員，「她這得吃到甚麼時候呀？吃一天嗎？」未待乘務員回應，大媽已反駁：「就問問你，我能不能在車裡吃東西？我沒吃飯餓了，吃點東西怎麼了！你管我吃多久，我吃飽了就不吃了呀」。
網民：我不反對吃 但千萬別吃味道大的
拍攝者指，大媽可能上車前沒吃東西，上車後就打開包吃了起來，最開始時吃的是一些堅果，後來有一些鴨脖、鴨架之類可能是咀嚼異響讓老翁不勝其擾，開口「你吃飽了休息一會兒」，詎大媽繼續食，3個小時後老翁就爆發，惟最終由於沒有人願意換座位，老翁無奈之下獨自去走道待了兩個小時。
影片引發網民熱烈討論，直喊心疼老翁「吃可以，不要發出聲音啊，沒教養」、「不能去餐車吃？」、「如果車廂很安靜，窸窸窣窣的會很受不了，根本休息不了」「我不反對吃，但千萬別吃味道大的，我見過一個人吃臭豆腐，把我噁心死了」、「出門在外要帶一個耳塞的重要性」，亦有人認為老翁也很霸道，指事件中一個不節制，一個如大爺。