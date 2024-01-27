火車大媽開餐鴨頸鴨架堅果食足3小時　隔離大爺崩潰：佢食到幾時？(有片)

內地春運今日啟動，搭長途列車最怕爭拗，惟有大家忍讓，安心出發。江蘇有網民日前卻拍到一幕奇葩，一名老翁因為不滿鄰座大媽列連吃3小時東西不停，找來乘務員崩潰投訴：「要讓她吃到啥時候？」影片曝光引發熱議。

網上影片顯示，一名老翁在向乘務員抱怨，指鄰座大媽從上車開始吃，一直吃了3個小時無間斷，他情緒激動地問乘務員，「她這得吃到甚麼時候呀？吃一天嗎？」未待乘務員回應，大媽已反駁：「就問問你，我能不能在車裡吃東西？我沒吃飯餓了，吃點東西怎麼了！你管我吃多久，我吃飽了就不吃了呀」。