火車意外｜內地女斯里蘭卡探身車外打卡 撞隧道危殆

許多人旅行時喜歡打卡影相留念，但務必要注意安全。一名35歲內地女遊客，近日在斯里蘭卡乘火車時，為拍照打卡而將身體探出車外，結果撞上隧道重傷危殆。
《紅星新聞》引述斯里蘭卡當地媒體報道，受傷女遊客現年35歲，乘坐內陸鐵路線納努奧亞開往巴杜拉的火車時，在火車行駛期間將身體探出車外，頭部突撞上伊達爾加辛納第19號鐵路隧道。事發後她立即被送往附近醫院搶救，之後兩度轉院。醫院方面表示，涉事女遊客頭部和腿部重傷，情況仍然危殆。
斯里蘭卡火車打卡成熱潮
前斯里蘭卡導遊和司機協會秘書Krish透露，許多遊客前往斯里蘭卡旅行時，很喜歡將身體探出正在運行的火車，甚至直接將整個身體掛在行駛中的火車外拍照打卡。
Krish稱，「這幾乎已經成了遊客們來斯里蘭卡必做的活動，我看到社交平台上很多遊客都發布過這樣做的照片或者視頻（影片），此舉吸引了更多遊客效仿」。他補充說，不只中國遊客，很多遊客都喜歡這樣，「基本上以歐洲及美洲遊客為主，我也不知道最先是由哪個國家的遊客興起，但是我看到幾乎所有遊客都會這樣做。在過去幾年裡，許多人因此受傷甚至喪生。這種做法真的非常危險」。
斯里蘭卡設「打卡」慢速列車
事實上，斯里蘭卡有專門提供予遊客打卡的慢速列車，能滿足拍照打卡需求，只是很多人不知道。「在班達拉韋拉和德莫迪拉之間有一趟專為遊客準備的特別火車，被稱為『卡利普索列車（calypso train）』，它不會開得很快，會在火車站之間所有風景漂亮的地方停留，以留給遊客們充足的拍照打卡時間」。
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