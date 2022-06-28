火車站內玩捉迷藏 阿媽險丟失5歲女

江蘇南京一位母親周日帶著5歲女兒在南京南站候車廳等上車時，竟然與女兒在茫茫候車人海中玩起捉迷藏，結果找了一個多小時都找不到女兒，要報警求助。
阿媽尋找一個多小時無果 向警方求助
江蘇省廣播電視總台「江蘇新聞」報道，當日程女士與女兒在候車廳座椅區玩捉迷藏，未料女兒「一眨眼就不見了」。程女士慌忙尋找女兒，但找了一個多小時都一無所獲，唯有到車站派出所求助。警方派出6名警員在候車廳進行拉網式搜索，半小時後在距離程女士約100米的候車廳座椅上，發現其正在哭泣的女兒。警方當場批評程女士，「這是公共場所，南京南站多大啊」。
警方提醒家長勿讓孩子離開視線
南京南站派出所表示，踏入暑假後，不少家長帶孩子出遊或回鄉，該派出所接到的「孩子走失」相關報案，較之前增加一至兩倍。警方提醒，家長帶孩子外出時，一定不要讓孩子離開自己的視線，如果孩子走失，一定要第一時間向警方求助，「像程女士這種一個多小時才報警的情況，是比較不明智的，小孩有可能跟隨人流進站乘車或者直接出站」。
網民：但凡正常點也不會在火車站捉迷藏
內地不少網民對程女士的行為感到匪夷所思，「這麼多人也敢玩捉迷藏，家長心真大呀」、「在小區花園，和孩子玩捉迷藏，我都提心吊膽的，這可好，在火車站玩捉迷藏」、「這媽媽需要去查一下是不是有精神類疾病」、「但凡正常點也不會這樣了」、「無語，沒找到一分鐘我心就吊著了，心臟病都要起來了，居然一個小時」、「要不是她報警了，我都懷疑是故意的」、「被拐了更是找不到地哭了，別大意啊」。