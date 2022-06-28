火車站內玩捉迷藏 阿媽險丟失5歲女

江蘇南京一位母親周日帶著5歲女兒在南京南站候車廳等上車時，竟然與女兒在茫茫候車人海中玩起捉迷藏，結果找了一個多小時都找不到女兒，要報警求助。

阿媽尋找一個多小時無果 向警方求助

江蘇省廣播電視總台「江蘇新聞」報道，當日程女士與女兒在候車廳座椅區玩捉迷藏，未料女兒「一眨眼就不見了」。程女士慌忙尋找女兒，但找了一個多小時都一無所獲，唯有到車站派出所求助。警方派出6名警員在候車廳進行拉網式搜索，半小時後在距離程女士約100米的候車廳座椅上，發現其正在哭泣的女兒。警方當場批評程女士，「這是公共場所，南京南站多大啊」。