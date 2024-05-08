炒房客囤大量停車位閒置未認領　遭社區業委會擅自轉租他人

大陸的陳小姐2018年在浙江杭州一個社區買了房，並經營著五、六十個停車位作為投資，但直到2023年入住社區後，她才驚訝地發現它們被業主委員會擅自出租了。
陳小姐在兩個社區一共經營著五、六十個停車位
據浙江電視台《1818黃金眼》報導，2018年，陳小姐在浙江省杭州市下沙一個社區買了房，稱包括朋友委託的，她在兩個社區一共經營著五、六十個停車位，打算用來收租養老。 2023年陳小姐入住社區後，驚訝地發現在沒有經過自己同意的情況下，這些停車位被出租了。
陳小姐向社區管委會詢問，管委會稱自己沒有收錢，是社區業主委員會出租並收取租金的。此外，2019年時，陳小姐曾在自己的停車位上安裝地鎖，但2023年住回來時發現地鎖消失了。
該社區業委會錢主任在接受採訪時表示，他們先前發過相關公告，稱為了解決社區的停車難問題，要將無人認領的停車位出租給需要停車的業主，「是為了公共利益」。
業委會主任：炒房客大量囤積停車位還不交管理費
錢主任表示，像陳小姐這樣的炒房客大量囤積停車位還不交管理費，歷經三屆業委會變動，都沒有來認領這些閒置停車位。業委會向開發商和前任管委會了解相關情況，但未能獲得有效信息，因此才認為這些停車位是「無主」的。
對此，陳女士表示質疑，認為業委會無權處置自己的私人財產。她要求先對停車位出租情況進行查賬，但業委會表示沒有具體數字。
該社區管委會工作人員在接受採訪時稱，經調查發現有143個無主停車位，目前已被認領了58個停車位，還有90多個無主停車位，雖然可以在管委會車牌系統上查詢最新租賃情況，但資訊更新後租賃歷史會被覆蓋，因此資料不全面。此外有租客未經簽約直租停車位，相關合約缺失。
經協商，陳小姐同意在業委會告知業主的前提下，邀請第三方來查帳並停止出租行為。
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