炒房客囤大量停車位閒置未認領　遭社區業委會擅自轉租他人

大陸的陳小姐2018年在浙江杭州一個社區買了房，並經營著五、六十個停車位作為投資，但直到2023年入住社區後，她才驚訝地發現它們被業主委員會擅自出租了。

陳小姐在兩個社區一共經營著五、六十個停車位

據浙江電視台《1818黃金眼》報導，2018年，陳小姐在浙江省杭州市下沙一個社區買了房，稱包括朋友委託的，她在兩個社區一共經營著五、六十個停車位，打算用來收租養老。 2023年陳小姐入住社區後，驚訝地發現在沒有經過自己同意的情況下，這些停車位被出租了。

陳小姐向社區管委會詢問，管委會稱自己沒有收錢，是社區業主委員會出租並收取租金的。此外，2019年時，陳小姐曾在自己的停車位上安裝地鎖，但2023年住回來時發現地鎖消失了。

該社區業委會錢主任在接受採訪時表示，他們先前發過相關公告，稱為了解決社區的停車難問題，要將無人認領的停車位出租給需要停車的業主，「是為了公共利益」。