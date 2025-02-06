炮仗包裝太似糖　四川女誤食被炸傷口腔(有片)

內地農曆新年氣氛濃厚，民眾都會燒炮仗、食糖果慶祝節日。四川成都一名女子卻誤將可用踩、捏、擲來引爆的摔炮當成糖去吃，結果摔炮在咀裡爆炸，令她口腔受傷。女子事後質疑是摔炮包裝與糖果包裝太似，以致造成誤導。 綜合《搜狐千里眼》、《大象新聞》等內地媒體報道，居於成都的巫女士表示，她的弟弟日前帶著一袋零食回來，由於當晚在客廳看電視沒開燈，她看到一包包裝類似小時候吃的香芋味奶糖，就直接拿來吃，詎料剛咬一下，就爆炸了，她說：「當時咀是麻木的，只感覺都是火藥味，後續吃東西刷牙都沒受影響，就沒管了」之後發現口腔受損，就將事件放到網上警愓他人。巫女士說：「我的認知裡面，火炮不應該是盒裝的嗎？」批評炮仗是「反人類設計的包裝」，認為確實很容易誤導人。

網民：包裝確實有點誤導 真是咀巴開花了 事件經報道後，不少網民都認為炮仗的包裝跟糖果的包裝得似，但最令人費解的是炮仗包裝竟然沒有警告或提示文字或標示：「到底誰教炮仗廠這麽做包裝的」、「幸好摔炮威力不大」、「這包裝確實有點誤導人啊，真是咀巴開花了」、「摔炮的包裝真的應該改一改了！做的真的像吃的！太危險了！ ​」、「這事應該同時舉報銷售商家和生產廠家，沒有任何警示標誌」，認為相關部門應加強監管，要求商家對這類具有潛在危險的產品進行更醒目的標識。 點 擊 觀 看 影 片

本港禁止非法燃放煙花或爆竹 根據香港法律第295章危險品條例第六條，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款2.5萬元及監禁6個月。危險品(一般)規例第59條亦訂明，未領有許可証燃放或致使他人燃放煙花爆竹屬違法。 任何人觸犯此項規定如循簡易程序定罪，可被罰款2,000元。