為優化防控贏得寶貴時間 習近平：新冠乙類甲管是正確選擇

國務院聯防聯控機制昨舉行記者會，指各省已渡過發燒門診高峰、急症高峰及重症患者高峰。全國發燒門診人數在上月23日達到高峰，之後持續下降，至周二已較峰值降94%，回落到上月7日前的水平；全國急症就診人數本月2日達到峰值，至周二回落44%；全國在院陽性患者本月5日達到峰值，至周二下降44.3%。普通門診當中新冠患者比例亦逐步降低，至周二，非新冠在普通門診就診率達到99.5%，提示門診正常診療逐步恢復。

XAY.2掀關注 中疾控：中國未發現

另外，最近在泰國驗出的新變種病毒「德爾塔克戎」(Deltacon)XAY.2引起許多內地民眾關注，中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞在記者會上表示，XAY.2是Omircon BA.4、BA.5與Delta AY.45的重組體，去年8月31日首次在南非發現，同年12月以來，XAY.2感染在丹麥等極少數國家中增加，目前全球有9個國家和地區監測到XAY.2，中國則尚未監測到，而目前還沒有關於XAY.2傳播力、致病力及免疫逃逸能力等方面的足夠數據。